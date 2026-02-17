Podcast
Finanzas

Se incrementa 2% falsificación de billetes en México

Las denominaciones de $100, $200 y $500 pesos concentran el mayor número de casos detectados, debido a que son las de mayor circulación

La falsificación de billetes en México aumentó cerca de 2% durante 2025, colocándose como una de las cifras más altas registradas desde 2022. 

El repunte confirma que este delito mantiene una tendencia al alza y representa un foco de atención para el sistema financiero y la ciudadanía.

De acuerdo con el Banco de México (Banxico), en 2025 se falsificaron 291,673 billetes, cifra superior a los 286,917 asegurados en 2024, lo que equivale a 4,756 piezas más. 

El incremento fue de 1.7% anual, según datos oficiales del banco central.

Asimismo, las denominaciones de $100, $200 y $500 pesos concentran el mayor número de casos detectados, debido a que son las de mayor circulación en transacciones diarias. 

Esta situación facilita que los billetes falsos se mezclen con dinero auténtico si no se revisan adecuadamente.

Por ello, autoridades recomiendan verificar elementos de seguridad al recibir efectivo, ya que cualquier persona puede ser víctima de este delito. 

Revisar relieves, ventanas transparentes y cambios de color puede marcar la diferencia al momento de aceptar un billete.

Entre 2023 y 2024 se ha detenido a 50 personas relacionadas con la falsificación, lo que evidencia acciones para contener el problema.

Sin embargo, la prevención y la atención ciudadana siguen siendo claves ante el aumento registrado en 2025.


