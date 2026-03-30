INE proyecta instalar más de 4 mil casillas para elecciones

El Instituto Nacional Electoral (INE) en Coahuila proyecta la instalación de 4 mil 256 casillas para la jornada electoral del próximo 7 de junio, en la que se renovará el Congreso del Estado.

De acuerdo con lo aprobado por los Consejos Distritales, esta cifra se determinó con base en una Lista Nominal de 2 millones 478 mil 694 ciudadanos, con el objetivo de garantizar el acceso al voto en condiciones de cercanía y orden en toda la entidad.

Del total de casillas, 1,870 serán básicas y 2,386 contiguas; además, se contemplan 15 casillas especiales para personas en tránsito y 17 extraordinarias, destinadas a zonas de difícil acceso.

Autoridades electorales señalaron que la definición de ubicación de casillas representa una etapa clave en la organización del proceso, al permitir la planeación logística para el desarrollo de la jornada electoral.

En la misma sesión, el INE informó que se han recibido 3 mil 418 solicitudes para participar como observadores electorales, de las cuales 2 mil 572 ya fueron acreditadas, destacando una mayor participación de mujeres en este proceso.

El organismo electoral mantiene abierta la convocatoria para quienes deseen registrarse como observadores, con fecha límite al 7 de mayo, como parte de los mecanismos para fortalecer la transparencia y confianza en la elección.

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