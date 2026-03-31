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Irán golea 5-0 a Costa Rica en amistoso rumbo al Mundial 2026

Irán goleó 5-0 a Costa Rica en Turquía con una actuación contundente desde el primer tiempo. El duelo fue observado por Gianni Infantino

  • 31
  • Marzo
    2026

La selección de Irán firmó una contundente victoria de 5-0 sobre Costa Rica en Antalya, Turquía, en un duelo amistoso que dejó clara la diferencia de nivel entre ambos equipos desde el arranque.

El conjunto asiático resolvió el partido en la primera mitad con un 4-0, aprovechando errores defensivos y mostrando contundencia frente al arco.

Alí Gholi abrió el marcador al minuto 11 en un contragolpe, seguido por dos goles de penal de Mehdi Taremi, delantero del Olympiacos, y un tanto más de Mohammad Mohebbi con un remate cruzado.

En el complemento, Mehdi Gayedi cerró la goleada al 52 con un disparo al ángulo tras ingresar de cambio.

El equipo dirigido por el argentino Fernando "Bocha" Batista evidenció problemas en todas sus líneas: defensa desordenada, poca generación en el medio campo y escasa presencia ofensiva.

La derrota se suma al empate 2-2 ante Jordania, en un inicio irregular del nuevo proceso del combinado tico.

Infantino, presente en Antalya

El partido fue observado desde el palco por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien asistió como invitado especial en el complejo deportivo Mardan.

El encuentro, originalmente programado en el estadio principal, fue trasladado a una cancha alterna por razones de seguridad relacionadas con autoridades deportivas.

Te puede interesar: Confirma FIFA que Irán jugará el Mundial en Estados Unidos

Gesto político antes del silbatazo

Antes del inicio, los jugadores de Irán protagonizaron un acto simbólico al posar con fotografías de niños presuntamente fallecidos en ataques aéreos atribuidos al conflicto en Medio Oriente.

El gesto se suma a otro realizado días antes, cuando el equipo portó mochilas en memoria de víctimas de un ataque con misiles contra una escuela en el sur de Irán, que dejó más de 165 muertos.

Dicha acción ha sido ampliamente difundida en medio de críticas internacionales y llamados de organismos de derechos humanos.

En lo deportivo, Irán llega en buen momento de cara al Mundial de 2026, torneo para el que ya está clasificado tras su participación en las eliminatorias asiáticas.

El equipo comparte grupo con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, aunque su presencia en la competencia sigue rodeada de incertidumbre por el contexto político.

Cabe señalar que los partidos de la fase de grupos están programados en territorio estadounidense, situación que ha generado preocupación en el entorno iraní.

El gobierno de ese país ha solicitado a la FIFA trasladar los encuentros a México, mientras que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha sugerido que el equipo no asista por motivos de seguridad.

Sin embargo, el organismo rector del futbol mundial ha mantenido su postura.

La FIFA ha reiterado que el torneo “se llevará a cabo según lo programado”, descartando cambios en la sede.


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