Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
choque_muerte_menor_reynosa_9172f5531a
Tamaulipas

Accidente vial deja un menor sin vida en Reynosa

Auto es impactado por una unidad de transporte público dejando como saldo un menor sin vida. mientras que su mamá y un hermano resultaron lesionados

  • 31
  • Marzo
    2026

Un trágico accidente vial ocurrido la noche del lunes 30 de marzo cobró la vida de un menor de aproximadamente 12 años y dejó a otro de 10 años gravemente lesionado, así como a la madre de ambos, tras un choque entre una unidad del transporte público y un automóvil particular en el bulevar Morelos.

Los hechos se registraron a la altura de las calles Toluca y Sinaloa, en la colonia Rodríguez, frente a un centro de salud, donde participaron una unidad de la ruta 48 “La Joya” y un vehículo Chevrolet Cobalt blanco.

De acuerdo con los primeros reportes, el automóvil era conducido por la madre de los menores, quien circulaba de sur a norte y, al intentar tomar un retorno para incorporarse a la calle Sinaloa, presuntamente invadió carril, siendo impactada por la unidad del transporte público, cuyo conductor huyó del lugar tras el percance.

En el sitio, uno de los menores que viajaba en el asiento del copiloto perdió la vida, quedando prensado en la cabina, mientras que su hermano, quien iba en la parte trasera, resultó con lesiones de gravedad y fue trasladado a un hospital junto con su madre, quien también presentó heridas de consideración.

Elementos de Protección Civil brindaron atención a pasajeros de la unidad de transporte público que resultaron lesionados, mientras que personal de Bomberos utilizó equipo hidráulico para liberar el cuerpo del menor.

Autoridades de Tránsito y Vialidad acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente, en tanto que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, a través de la Unidad General de Investigación, dio fe del deceso e inició las diligencias para deslindar responsabilidades.

El caso ha causado consternación entre la ciudadanía debido a la gravedad del accidente y la pérdida de una vida a tan corta edad.

choque-muerte-menor-reynosa1.jpeg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2026_04_05_T150113_415_ccee11491f
Resaltan Miguel Flores avances en Movilidad de Nuevo León
Whats_App_Image_2026_04_04_at_3_49_52_PM_2df44d1355
Ataque armado en “La Playita” deja dos policías heridos
Whats_App_Image_2026_04_04_at_2_52_43_PM_1_37151bb7bd
Volcadura sobre autopista a Saltillo deja un lesionado
publicidad

Últimas Noticias

inter_ballena_washington_0ee74ee9b5
Hallan muerta a ballena gris que nado río arriba en Washington
EH_FOTO_VERTICAL_2_1f4a6f7d73
Genera polémica Laisha Wilkins por comentario acerca de México
AP_26095644147815_2022a67147
Sindicato de guionistas y Hollywood logran acuerdo tentativo
publicidad

Más Vistas

yankees_vs_marlins_045293a631
Yankees vs Marlins rompen récord de pitcheo con casi cuatro horas
Whats_App_Image_2026_04_04_at_9_42_55_AM_32bfa7d0fa
Suspenden búsqueda de hombre extraviado en presa El Cuchillo
clima_lluvia_monterrey_7c3ef75006
Advierten llegada de viento y lluvias este sábado a Nuevo León
publicidad
×