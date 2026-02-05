Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
anuncian_edicion_mercadito_de_a_peso_6e3679fc13
Coahuila

Anuncian nueva edición del Mercadito de a Peso en Ramos Arizpe

Esta estrategia forma parte de las acciones sociales enfocadas en mitigar el impacto económico de la llamada cuesta de enero-febrero

  • 05
  • Febrero
    2026

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe anunció la realización de una nueva edición del Mercadito de a Peso “Todos por Más–Mejora”, que se llevará a cabo este viernes 6 de febrero, a partir de las 10:00 de la mañana, en la plaza de la colonia Manantiales, ubicada sobre la calle de los Arroyos.

anuncian-edicion-mercadito-de-a-peso.jpg

Ofertas canasta básica a costo simbólico

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que en esta jornada se pondrán a disposición productos de la canasta básica a un costo simbólico de un peso, entre ellos frutas, verduras, huevo, aceite, arroz, sal, galletas, refrescos y otros artículos de consumo cotidiano.

anuncian-edicion-mercadito-de-a-peso.jpg

La estrategia forma parte de las acciones sociales enfocadas en mitigar el impacto económico de la llamada cuesta de enero-febrero, periodo en el que las familias enfrentan mayores presiones en su gasto doméstico.

anuncian-edicion-mercadito-de-a-peso.jpg

Prevén asistencia de hasta 10,000 beneficiarios

Como se recordará en la primera edición del Mercadito de a Peso, realizada el pasado 22 de enero en la colonia Villa Sol, se registró la asistencia de más de 2 mil personas, con un impacto estimado en alrededor de 10 mil beneficiarios, de acuerdo con cifras del propio gobierno municipal.

anuncian-edicion-mercadito-de-a-peso.jpg

Autoridades municipales señalaron que el programa tendrá continuidad en distintos sectores de Ramos Arizpe, con el objetivo de ampliar su cobertura y acercar productos básicos a bajo costo a más colonias del municipio.

La invitación a la ciudadanía es acudir con anticipación, ya que en su primera edición la demanda superó las expectativas y los productos se agotaron en pocas horas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

IMG_6950_5ff242c60e
Moviliza aeropuerto de Saltillo más de 24 mil pasajeros
finanzas_canasta_basica_8037e3f909
Sube la canasta básica y supera los $2,000 pesos
camasta_basica_profeco_4bc81b11aa
Revela Profeco qué ciudad tiene la canasta básica mas cara
publicidad

Últimas Noticias

trabajo_coahuila_9607a54cc2
Denuncian rechazo en contrataciones por adeudos con Infonavit
IMG_7470_715fe3b752
Acuden a la segunda edición del Mercadito a Peso en Ramos Arizpe
sonny_jurguensen_muere_c95423d2de
Fallece legendario quarterback Sonny Jurgensen a los 91 años
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_02_03_at_10_46_10_PM_1_c82095e08a
Texas y Coahuila invertirán $50 mdd en Puente Internacional
Whats_App_Image_2026_02_03_at_9_06_33_PM_c80046eb8e
Estafan 'coyotes' a regios con pensiones del IMSS
escena_lily_marquez_c3ed456896
Fallece Lily Márquez, hermana de Edith Márquez por cáncer de mama
publicidad
×