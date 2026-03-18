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Nuevo León

Fiscalía investiga al menos 12 denuncias por 'tanderas'

Autoridades de Nuevo León mantienen abiertas múltiples indagatorias por presunto fraude, sin detenciones hasta el momento

  • 18
  • Marzo
    2026

El fiscal general del Estado, Javier Flores Saldívar, informó que la Fiscalía mantiene activas al menos 11 o 12 denuncias relacionadas con el caso de presunto fraude de “tanderas”, el cual continúa en etapa de investigación.

Durante una breve declaración, el fiscal señaló que, aunque existen avances, no es posible revelar detalles debido al carácter reservado de las indagatorias.

“Tenemos las 11 o 12 denuncias que se están llevando a cabo. Hay actos de investigación que no se pueden mencionar así en público por el sigilo, pero estamos trabajando en ello”, indicó.

Flores Saldívar subrayó que este caso, al igual que otros de alto impacto, no ha sido dejado de lado, reiterando el compromiso de la autoridad para dar seguimiento puntual a cada denuncia.

“No se nos olvida ninguno de los asuntos”, afirmó.

El funcionario insistió en que las investigaciones siguen su curso conforme a los tiempos legales.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado sobre personas detenidas en torno a estos hechos, mientras continúan las diligencias correspondientes para el esclarecimiento del caso.


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