Investigan muerte de joven detenido en tribunales de Torreón

La Fiscalía General del Estado de Coahuila investiga la muerte del joven Cris Hernán Pérez, de 24 años de edad, quien falleció en un hospital a donde fue trasladado de las celdas de los Tribunales Municipales de Torreón, a donde había ingresado aparentemente arrestado.

De acuerdo con fuentes extraoficiales, hay al menos tres personas de los Tribunales mencionados bajo investigación por la muerte del joven, quien presentaba traumatismo craneoencefálico.

Según algunos testigos, el joven había estado festejando su cumpleaños en un establecimiento de la calle de Morelos, en el centro de Torreón, y videos de vigilancia muestran al joven dialogando con elementos de una patrulla municipal antes de ser esposado y trasladado por la unidad.

Las autoridades descartan que los policías hayan sido los autores de la agresión contra el joven, pues el Tribunal tiene prohibido admitir a detenidos golpeados, además de que se habla de que existe un acta donde consta que el joven ingresó en buen estado de salud.

Alcalde de Torreón declara estar al tanto del caso

Ante la reciente muerte joven Cris Hernán Pérez Rentería quien estuviera detenido en las celdas de los tribunales municipales, El alcalde Román Alberto Cepeda declaró estar dispuesto a proporcionar toda la información necesaria para aclarar las circunstancias de la muerte del joven fallecido.

Las investigaciones preliminares sugieren la posibilidad de abusos por parte del tribunal municipal, Cepeda destacó su firme compromiso con la transparencia, subrayando que su administración no tolerará conductas ilegales por parte de los servidores públicos.

Aseguró que se brindará colaboración con las autoridades de la Fiscalía General que llevan a cabo las indagaciones pertinentes.

Así mismo, mencionó que de momento no se contempla la separación del cargo de la directora del Centro de Justicia Municipal, Martha Rodríguez, funcionaria a cargo de los tribunales municipales.



