Nacional

Impulsa presidenta presa 'El Novillo' en Baja Californa Sur

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, supervisó en Baja California Sur la construcción de la presa El Novillo

  • 01
  • Marzo
    2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, supervisó en Baja California Sur la construcción de la presa El Novillo, proyecto que, aseguró, garantizará el abasto de agua para la ciudad de La Paz y forma parte de un plan hidráulico integral sin precedentes en la entidad.

Durante su gira por el municipio de Comondú, la mandataria encabezó además la entrega de apoyos del Bienestar y destacó diversas obras de infraestructura y desarrollo social que impulsa su administración.

Obra clave para el abasto de agua

Sheinbaum informó que la presa El Novillo ,también conocida como La Perseverante, tendrá una longitud de 380 metros y generará alrededor de 700 empleos directos y mil 500 indirectos.

La obra se construye en la Sierra del Novillo y busca captar y aprovechar el agua para distribuirla a la población de La Paz, una de las principales necesidades de la región.

Como parte del proyecto integral, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) también edificará:

  • Un nuevo acueducto
  • Una planta potabilizadora
  • Macrotanques de almacenamiento
  • Un sistema de sectorización

La presidenta subrayó que se trata de una intervención hídrica completa para Baja California Sur.

Reforma electoral y participación ciudadana

Durante su mensaje, Sheinbaum defendió la iniciativa de reforma electoral presentada el 25 de febrero, con la que busca fortalecer la participación ciudadana.

“La propuesta es muy sencilla… que sean elegidos por el pueblo”, afirmó, al referirse al mecanismo para la selección de legisladores plurinominales.

La jefa del Ejecutivo detalló que en Baja California Sur se desarrolla un programa integral que incluye infraestructura hidráulica, vivienda y servicios de salud.

5r6nhj5r6.JPG

Entre los anuncios destacados se encuentran:

  • Construcción de viviendas del Bienestar
  • Basificación de profesores
  • Fortalecimiento del IMSS en Los Cabos
  • Construcción de un hospital
  • Plantas de tratamiento en Los Cabos y Loreto
  • Acueducto de Santa Rosalía a Palo Verde
  • Mejoras en la carretera Transpeninsular

Además, señaló que se atenderán solicitudes del sector productivo de Comondú, particularmente de agricultores, pescadores y ganaderos.

En el plano internacional, la presidenta reiteró que México mantendrá su tradición diplomática basada en la Doctrina Estrada.

“México siempre va a abogar por la paz en este momento”, expresó, en referencia al contexto global marcado por tensiones entre Estados Unidos, Israel e Irán.

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, manifestó su respaldo a la mandataria federal y llamó a cerrar filas ante el escenario internacional y los retos nacionales.

Asimismo, invitó a las mujeres del estado a participar el próximo 7 de marzo en un encuentro encabezado por la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, enfocado en la concientización sobre la violencia de género y en la difusión del programa de vivienda en Los Cabos.


Comentarios

