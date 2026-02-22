Choque de lancha contra muelle deja seis muertos en Brasil

Al menos seis personas perdieron la vida y tres más resultaron lesionadas cuando la lancha en la que se trasladaban se impactó este domingo, contra un muelle del río Grande, Brasil.

De acuero con las autoridades, la embarcación partió con 15 personas a bordo de un bar flotante con dirección a un rancho de la región durante la noche. Sin embargo, se impactó de una forma violenta contra el muelle que no estaba iluminado, lo que provocó este siniestro.

Identifican a las víctimas mortales del accidente

Entre las víctimas se encontraban tres mujeres, dos hombres y un menor de cuatro años, quienes fallecieron aparentemente, a causa del fuerte impacto y sus cuerpos fueron localizados cerca del siniestro.

El resto de los pasajeros que resultaron lesionados, fueron trasladados hacia hospitales cercanos a la zona.

Autoridades realizaron las labores de rescate correspondientes, mientras que los peritos de la policía intentan esclarecer si las víctimas perdieron la vida a causa del fuerte impacto o por ahogamiento.

Según los bomberos, el piloto de la lancha no contaba con licencia para navegar.

