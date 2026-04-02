Jueves Santo impulsa la convivencia familiar en balnearios

El clima más cálido registrado este Jueves Santo favoreció la asistencia de familias saltillenses a distintos espacios recreativos con agua, luego de que un día antes las condiciones frescas limitaran la presencia de visitantes.

Balnearios y áreas con albercas reportaron un notable incremento en la afluencia, convirtiéndose en puntos clave para la convivencia y el esparcimiento durante este periodo vacacional.

Autoridades y encargados de estos sitios destacaron que, hasta el momento, se mantiene un saldo blanco, lo que refleja el buen comportamiento de los asistentes.

Asimismo, señalaron que se espera que la llegada de paseantes continúe durante los próximos días, especialmente viernes y sábado, considerados de alta actividad en esta temporada, así como el domingo de cierre.

Ante este panorama, se reiteró el llamado a la población para mantener las medidas de precaución, especialmente al evitar el consumo de alcohol mientras se realizan actividades acuáticas.

También se hizo énfasis en la supervisión constante de niñas y niños dentro de las albercas, con el fin de prevenir incidentes y garantizar que la diversión continúe en un ambiente seguro para todas las familias.

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