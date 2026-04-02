Valiente rescate felino tras incendio en vivienda de Mirasierra

Un incendio de gran intensidad movilizó a los cuerpos de emergencia la mañana de este jueves en una vivienda situada en la colonia Nuevo Mirasierra, específicamente en el cruce de las calles 19 y 12.

El fuego se originó en la parte superior del inmueble, en un tejaban, y se extendió con rapidez hacia el resto de la casa, generando momentos de tensión entre vecinos y habitantes de la zona.

Este tipo de estructuras improvisadas no es la primera vez que se ven involucradas en incidentes similares, ya que en otras ocasiones han provocado incendios que terminan afectando la totalidad de viviendas establecidas.

Elementos del cuerpo de bomberos acudieron con prontitud al lugar y lograron sofocar las llamas, evitando que el siniestro alcanzara propiedades aledañas. De acuerdo con reportes iniciales, el incidente pudo haber sido provocado por una falla eléctrica.

El fuego consumió muebles y diversos objetos personales, dejando importantes daños materiales en la vivienda afectada.

Pero lo más trascendente y sorprendente fue el hecho que en medio de la emergencia, destacó la labor de rescate realizada por los “tragahumo”, quienes lograron el rescate de las mascotas.

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