Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
6d8fc9f7_ed81_4b5f_a229_b0dec9a7464b_cfc40c0c8c
Coahuila

Quedó inconcluso el proyecto del templo más grande de Saltillo

Actualmente, el sitio funciona como la parroquia de Nuestra Señora de la Medallita, donde continúan realizándose actividades religiosas y encuentros de fe

  • 02
  • Abril
    2026

En la colonia Saltillo 2000 permanece como testigo del paso del tiempo lo que sería el templo católico más grande de la ciudad. El proyecto, anunciado en 2012, contemplaba una construcción de gran magnitud que, según los planes iniciales, estaría concluida en 2017.

Sin embargo, más de una década después, la obra nunca logró avanzar más allá de sus primeras etapas, quedando en el abandono como un recordatorio de lo que pudo ser.

Actualmente, el sitio funciona como la parroquia de Nuestra Señora de la Medallita, donde continúan realizándose actividades religiosas y encuentros de fe.

A pesar de las condiciones en las que quedó la estructura, la comunidad ha mantenido viva la práctica religiosa, utilizando el espacio disponible para celebraciones y eventos litúrgicos, incluso durante fines de semana recientes.

El ambicioso proyecto se vio frenado principalmente por la falta de recursos económicos, situación que impidió su desarrollo y eventual conclusión. 

Aunque en su momento se contaba con cierto presupuesto, este no fue suficiente para sostener la obra. Hoy, la interrogante sobre qué ocurrió con el templo proyectado y por qué no se concretó sigue sin una respuesta clara, permaneciendo como una duda latente entre los habitantes de la zona.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

nl_70c70a2dfd
Invitan a adoptar en Día del Animal Sin Hogar en Nuevo León
viacrucis_viernes3_e4f6499993
Celebran Viacrucis en parroquia Santa María Goretti
criisto_santiago_26fa899c91
Plasma rostro de Cristo en escalinatas de parroquia en Santiago
publicidad

Últimas Noticias

image_3b8cccc71c
Se fuga ex policía del Centro Integral de Justicia de Victoria
inter_ballena_washington_0ee74ee9b5
Hallan muerta a ballena gris que nado río arriba en Washington
EH_FOTO_VERTICAL_2_1f4a6f7d73
Genera polémica Laisha Wilkins por comentario acerca de México
publicidad

Más Vistas

yankees_vs_marlins_045293a631
Yankees vs Marlins rompen récord de pitcheo con casi cuatro horas
Whats_App_Image_2026_04_04_at_9_42_55_AM_32bfa7d0fa
Suspenden búsqueda de hombre extraviado en presa El Cuchillo
clima_lluvia_monterrey_7c3ef75006
Advierten llegada de viento y lluvias este sábado a Nuevo León
publicidad
×