Quedó inconcluso el proyecto del templo más grande de Saltillo

En la colonia Saltillo 2000 permanece como testigo del paso del tiempo lo que sería el templo católico más grande de la ciudad. El proyecto, anunciado en 2012, contemplaba una construcción de gran magnitud que, según los planes iniciales, estaría concluida en 2017.

Sin embargo, más de una década después, la obra nunca logró avanzar más allá de sus primeras etapas, quedando en el abandono como un recordatorio de lo que pudo ser.

Actualmente, el sitio funciona como la parroquia de Nuestra Señora de la Medallita, donde continúan realizándose actividades religiosas y encuentros de fe.

A pesar de las condiciones en las que quedó la estructura, la comunidad ha mantenido viva la práctica religiosa, utilizando el espacio disponible para celebraciones y eventos litúrgicos, incluso durante fines de semana recientes.

El ambicioso proyecto se vio frenado principalmente por la falta de recursos económicos, situación que impidió su desarrollo y eventual conclusión.

Aunque en su momento se contaba con cierto presupuesto, este no fue suficiente para sostener la obra. Hoy, la interrogante sobre qué ocurrió con el templo proyectado y por qué no se concretó sigue sin una respuesta clara, permaneciendo como una duda latente entre los habitantes de la zona.

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