EH_UNA_FOTO_2025_09_20_T154715_878_d5c37409df
Coahuila

Laboratorio universitario ofrece paquetes accesibles a comunidad

De acuerdo con la institución, los paquetes más económicos rondan entre los 350 pesos, en comparación con otros laboratorios pueden llegar al doble

  • 20
  • Septiembre
    2025

El laboratorio clínico y molecular de la Universidad Autónoma de Coahuila informó que continúa ofreciendo a la comunidad paquetes de estudios a precios accesibles, con la finalidad de acercar servicios de salud certificados y competitivos en comparación con otros laboratorios.

De acuerdo con la institución, los combos más económicos tienen un costo de 350 pesos, mientras que en otros laboratorios el precio suele ser hasta el doble. 

Estos paquetes se mantienen en promoción desde el mes de febrero y forman parte de las pruebas de rutina que suelen recomendar los médicos.

Se destacó que también existen estudios especializados cuyo costo puede alcanzar entre 4,000 y 5,000 pesos, aunque la mayoría de los usuarios solicita análisis clínicos básicos dentro del rango más económico.

Actualmente, el laboratorio realiza en promedio 100 pruebas al mes y busca incrementar esta cifra mediante la difusión de sus servicios. Además, se cuenta con estacionamiento exclusivo sobre la calle José Cárdenas Valdez, a un costado de la Facultad, con el objetivo de brindar mayor comodidad a los usuarios.

35fea9e9-0c5b-4982-a23f-138a331e4541.jpg

Usuarios consultados señalaron que el costo representa un beneficio importante para las familias.

“Yo necesitaba hacerme análisis de rutina y aquí me salieron a la mitad del precio que en otros laboratorios, además me entregaron los resultados rápido”, compartió Carmen Rodríguez, vecina del sector centro.

Por su parte, Jorge Villarreal, padre de familia, resaltó la accesibilidad del servicio:

“Traje a mi hijo para un chequeo completo, y por el mismo paquete en otro lugar me cobraban casi el doble. Aquí, además de buen precio, tienen la confianza de ser parte de la universidad”.

4cab52b2-9570-4776-bafa-298c08db8377.jpg

El laboratorio destacó que los análisis están avalados por profesionales de la salud y cuentan con la infraestructura necesaria para garantizar resultados confiables. “Lo que buscamos es apoyar a la comunidad con precios justos, sin descuidar la calidad y el respaldo científico de la universidad”, señaló personal del área.


