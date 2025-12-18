Podcast
Reconoce San Nicolás tricampeonato nacional de Auténticos Tigres

Durante una ceremonia en la Plaza Principal Bernardo Reyes, se entregaron reconocimientos a entrenadores y jugadores por su dedicación y esfuerzo

  • 18
  • Diciembre
    2025

El alcalde de San Nicolás, Daniel Carrillo, reconoció el destacado desempeño del programa de fútbol americano de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), Auténticos Tigres, tras obtener la triple corona nacional en 2025. 

Durante una ceremonia en la Plaza Principal Bernardo Reyes, se entregaron reconocimientos a entrenadores y jugadores por su dedicación y esfuerzo.

dgfgsdeg.jpg

"Es reconocer los logros, pero en un marco de preparación, es decir, no se hizo de la noche a la mañana... Es una plataforma de fútbol americano, es disciplina, es valor, responsabilidad, está en el municipio, sí en la plataforma universitaria de la universidad, pero al final tenemos todo un sistema de fútbol americano, de formación de chicos, a través de los equipos locales" señaló el edil. 

Carrillo Martínez enfatizó la importancia de la disciplina y la formación en el fútbol americano, destacando el apoyo del municipio y la universidad.

También se reconoció al Rector de la UANL, Santos Guzmán, por su contribución al desarrollo del deporte. Además, se anunció la creación de un nuevo espacio para el fútbol americano en la ciudad. 

dfgw.jpg


