Cierra UAT 2025 con 12 nuevas licenciaturas y 1,400 alumnos

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) cierra el año con un logro significativo: 12 nuevas licenciaturas y 1,400 jóvenes más, lo que representa un crecimiento importante en infraestructura y servicios para los estudiantes.

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) ofrece alrededor de 58 carreras de nivel superior, incluyendo licenciaturas e ingenierías, abarcando diversas áreas como Ciencias de la Salud, Ingenierías, Ciencias Económico-Administrativas, Artes, Ciencias Sociales, y Arquitectura.

El rector Dámaso Anaya Alvarado destacó que este crecimiento implica mejorar la infraestructura, como aulas y laboratorios, para atender a los estudiantes de manera adecuada.

También expresó su esperanza de que los diputados autoricen recursos para la construcción del Hospital Universitario y la Facultad de Medicina, lo que fortalecería aún más a la institución.

Recientemente, Anaya Alvarado presentó al diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Unión, dos grandes proyectos estratégicos para la UAT: la nueva Facultad de Medicina Humana en Ciudad Victoria, y un Hospital Universitario de Alta Especialidad en el Campus Tampico.

Con una inversión conjunta estimada en más de 2,500 millones de pesos a ejercer en los próximos tres años, estas iniciativas fortalecerán la formación médica, la atención a la salud y la investigación científica.

El diputado Ricardo Monreal expresó su total respaldo a estos proyectos, reconociendo a la UAT como un motor de desarrollo regional y comprometido con impulsar estas acciones desde el Congreso de la Unión.

El rector dijo que la salud y la educación en Tamaulipas se fortalecen con visión de futuro, por lo que esperan que ambos proyectos sean incluidos en el presupuesto del 2026.

Campus en Tamaulipas

Ciudad Victoria

Tampico

Nuevo Laredo

Reynosa

Valle Hermoso

Matamoros

Mante

Río Bravo

Carreras más Demandadas

Las carreras más demandadas en la UAT son:

Medicina General: 20.80% de aceptación en universidades públicas

Enfermería: 57.70% de aceptación

Nutrición: 47.90% de aceptación

Médico Cirujano Dentista

Administración Pública

Comentarios