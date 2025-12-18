Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_12_18_T105019_883_2ecd09df47
Tamaulipas

Cierra UAT 2025 con 12 nuevas licenciaturas y 1,400 alumnos

El rector de la institución destacó que este crecimiento implica mejorar la infraestructura, como aulas y laboratorios para atender a los estudiantes inscritos

  • 31
  • Diciembre
    1969

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) cierra el año con un logro significativo: 12 nuevas licenciaturas y 1,400 jóvenes más, lo que representa un crecimiento importante en infraestructura y servicios para los estudiantes.

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) ofrece alrededor de 58 carreras de nivel superior, incluyendo licenciaturas e ingenierías, abarcando diversas áreas como Ciencias de la Salud, Ingenierías, Ciencias Económico-Administrativas, Artes, Ciencias Sociales, y Arquitectura

El rector Dámaso Anaya Alvarado destacó que este crecimiento implica mejorar la infraestructura, como aulas y laboratorios, para atender a los estudiantes de manera adecuada. 

Cierra UAT 2025 con 12 nuevas licenciaturas y 1,400 alumnos.png

También expresó su esperanza de que los diputados autoricen recursos para la construcción del Hospital Universitario y la Facultad de Medicina, lo que fortalecería aún más a la institución. 

Recientemente, Anaya Alvarado presentó al diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Unión, dos grandes proyectos estratégicos para la UAT: la nueva Facultad de Medicina Humana en Ciudad Victoria, y un Hospital Universitario de Alta Especialidad en el Campus Tampico.

Con una inversión conjunta estimada en más de 2,500 millones de pesos a ejercer en los próximos tres años, estas iniciativas fortalecerán la formación médica, la atención a la salud y la investigación científica.

Cierra UAT 2025 con 12 nuevas licenciaturas y 1,400 alumnos.png

El diputado Ricardo Monreal expresó su total respaldo a estos proyectos, reconociendo a la UAT como un motor de desarrollo regional y comprometido con impulsar estas acciones desde el Congreso de la Unión.

El rector dijo que la salud y la educación en Tamaulipas se fortalecen con visión de futuro, por lo que esperan que ambos proyectos sean incluidos en el presupuesto del 2026. 

Campus en Tamaulipas

  • Ciudad Victoria
  • Tampico
  • Nuevo Laredo
  • Reynosa
  • Valle Hermoso
  • Matamoros
  • Mante
  • Río Bravo

Carreras más Demandadas

Las carreras más demandadas en la UAT son:

  • Medicina General: 20.80% de aceptación en universidades públicas
  • Enfermería: 57.70% de aceptación
  • Nutrición: 47.90% de aceptación
  • Médico Cirujano Dentista
  • Administración Pública

Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_12_17_at_2_54_58_PM_359dd4f398
Lanza el gobernador Hub NL de Educación Superior
Whats_App_Image_2025_11_22_at_6_06_11_PM_531cf90f81
Tiene Tribuna Electoral de Tamaulipas nuevo presidente
EH_UNA_FOTO_2025_10_17_T140304_419_8b977484b3
Anuncia Hospital San José cierre por traslado de instalaciones
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_petroleo_dc22076c6d
Envía México 80,000 barriles de combustible a Cuba como apoyo
Quien_era_Vivian_Polania_Jueza_hallada_muerta_junto_a_su_bebe_008a14a626
¿Quién era Vivian Polanía? Jueza hallada muerta junto a su bebé
G7_Sx_ee_Wk_AACX_5_P_f7a359af14
Se suma Héctor Moreno al Juego de Leyendas tras retiro
publicidad

Más Vistas

coahuila_mujer_abandonada_cf10e7bd0a
Localizan a adulta mayor abandonada en carretera a Playa Bagdad
Entregan_a_La_Manchas_perrita_maratonista_para_su_adopcion_a64fdbf339
Entregan a 'La Manchas', perrita maratonista, para su adopción
rob_reiner_esposa_muerte_626484c2b9
Revelan causa oficial de muerte de Rob Reiner y su esposa
publicidad
×