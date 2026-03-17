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Escena

La Óscar tienen su nivel más bajo de audiencia desde 2022

La gala 98 de La Academia tuvo una caída en su audiencia del 9%, pasando de 19,7 millones de espectadores en 2025 a 17,9 millones

  • 17
  • Marzo
    2026

La edición número 98 de los Óscar no fue la más llamativa ni tampoco una de las más vistas de los ultimos años.

Y es que, este martes se revelaron las cifras oficiales de la audiencia en la gala llevada a cabo este domingo en el Dolby en Los Ángeles, California, en donde se reportó una caída del 9% en los espectadores en relación a la audiencia reportada en 2025, alcanzando su nivel más bajo desde 2022.

Esta caída significa que los Óscar pasaron de tener 19,7 millones de espectadores en 2025 a 17,9 millones.

De acuerdo con Disney, dueña de la cadena que transmite la premiación, la calificación de este año para la gala fue de un promedio de 3,92 de una audiencia de adultos entre los 18 y 49 años, lo que también representa una cifra inferior con respecto a la presentación de 2025, la cual tuvo una calificación de 4,54 puntos.

La cifra de este año es la más baja en cuatro años, desde 2022, cuando unos 16,6 millones de personas vieron la gala en directo.

Pese a la baja de este año, la ceremonia dominó la jornada del domingo al situarse como el contenido más visto en todas las franjas demográficas clave, de acuerdo con el comunicado de la empresa.

Sin embargo, en redes sociales, los Óscar registraron un aumento del 4 % en impresiones, hasta alcanzar más de 184 millones, mientras que las plataformas de la Academia crecieron hasta los 21,6 millones de seguidores, frente a los 19,7 millones del año anterior, con más de 129 millones de visualizaciones de video durante la transmisión.

Asimismo, la ceremonia de La Academia se posicionó como uno de los temas más comentados en la red social X en todo el mundo.

Pese a que es una baja en su audiencia, los Óscars superaron ampliamente a los Globos de Oro de este año, celebrados el 11 de enero, al duplicar su audiencia total (+106 %, frente a 8,66 millones) y su rendimiento en el segmento de 18 a 49 años (+124 %, frente a una calificación de 1,75).


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