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Coahuila

Amenaza de tiroteo moviliza secundaria en Saltillo

Autoridades activaron un operativo en secundaria de Saltillo tras detectar un mensaje con amenazas de tiroteo dentro del plantel

  • 22
  • Abril
    2026

Una fuerte movilización de autoridades municipales se registró en la Secundaria Eulalio Gutiérrez, ubicada en la colonia Bonanza de Saltillo, luego de que se detectara un mensaje con amenazas de tiroteo en el interior del plantel.

El aviso, que comenzó a circular desde el martes, alertó al personal educativo, quienes de inmediato solicitaron el apoyo de corporaciones de seguridad.

De acuerdo con los primeros reportes, el mensaje fue localizado en uno de los baños de la institución y contenía frases como: “Mañana tiroteo, 22/4/26, no vengas” y “Voy a matar a todos”.

Ante la gravedad del contenido, desde temprana hora elementos de seguridad acudieron al lugar, acompañados por personal de la unidad K-9, con el objetivo de descartar cualquier riesgo y salvaguardar la integridad de estudiantes y docentes.

Como parte de las medidas preventivas, se implementó un operativo mochila a solicitud de la escuela. A pesar del despliegue, las clases no fueron suspendidas y continuaron de manera regular bajo supervisión de las autoridades.

Hasta el momento, el incidente es considerado una broma de mal gusto, aunque las investigaciones continúan para identificar a los responsables.


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