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Tamaulipas

Alertan por fraude en venta de autos con falsas transferencias

Autoridades de Ciudad Madero reportan al menos tres casos en 15 días donde compradores simulan depósitos para llevarse autos y motocicletas

  • 22
  • Abril
    2026

Autoridades municipales en Ciudad Madero alertaron sobre un incremento en fraudes relacionados con la compraventa de vehículos en el sur de Tamaulipas, donde compradores provenientes de otros estados utilizan supuestas transferencias bancarias para engañar a los vendedores y llevarse las unidades sin completar el pago.

El secretario del Ayuntamiento, Héctor Marín Rodríguez, informó que en las últimas dos semanas se han detectado al menos tres casos, uno de ellos en Ciudad Madero, en los que los afectados entregaron sus vehículos bajo la promesa de recibir el depósito completo posteriormente.

“No hay un robo de vehículos como tal en la zona, lo que se está presentando son fraudes”, explicó el funcionario, al detallar que los responsables recurren a esquemas de pago engañosos durante las transacciones entre particulares.

De acuerdo con el reporte, el modus operandi consiste en ofrecer un pago mixto: una parte en efectivo y otra mediante transferencia bancaria que nunca se ve reflejada en la cuenta del vendedor.

“Te hacen la oferta, te dan una parte en efectivo y la otra supuestamente por transferencia, pero el lunes ya no aparece el dinero”, advirtió Marín Rodríguez.

Ante este panorama, las autoridades municipales exhortaron a la población a extremar precauciones al momento de vender vehículos, especialmente cuando se trate de compradores sin referencias o provenientes de otras entidades.

Entre las principales recomendaciones destacan privilegiar el pago en efectivo, o bien no entregar la unidad hasta que el depósito se vea reflejado de manera completa en la cuenta bancaria.

“Que prefieran el efectivo o esperarse hasta que el dinero esté reflejado en su cuenta”, reiteró el secretario del Ayuntamiento.

Finalmente, se llamó a la ciudadanía a denunciar cualquier intento de fraude ante las autoridades correspondientes, con el objetivo de fortalecer las investigaciones y evitar que más personas sean víctimas de este tipo de engaños en la región.


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