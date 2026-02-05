Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
jerico_abramo_primer_informe_15ff08f44f
Coahuila

Lo criticable no es la estética, es la hipocresía: Jericó Abramo

El diputado dijo que no es nuevo el uso de estéticas en el Legislativo y criticó la 'hipocresía' de quienes pregonan austeridad mientras usan lujos

  • 05
  • Febrero
    2026

El diputado federal Jericó Abramo Masso aseguró que la estética que fue exhibida en el Senado no es nueva; de hecho, dijo que hay dos peluquerías en el Congreso de la Unión que llevan 40 años ahí.

Consideró que no es criticable que exista una estética en el Senado, sino que quienes pregonan que son diferentes, y que no viven entre lujos, lo hagan de manera hipócrita mientras pregonan lo contrario.

“Ves a Noroña diciendo que él es muy humilde y luego lo ves viajando en primera clase; yo lo que te puedo decir es que toda la vida ha estado esa estética en el Senado, y la Cámara de Diputados tiene dos peluquerías desde hace 40 años".

“No es un tema de ahorita, lo criticable es que aquellos que decían que eran muy honestos, muy sencillos, vengan a decir que la utilizan porque tienen que verse guapas en el Senado; nada más que reconozcan lo que tienen y ya, fuera simulaciones”.

Dijo que si los legisladores o servidores públicos trabajan de manera honesta y tienen un ingreso que se puede comprobar, y ese ingreso les permite llevar cierto nivel de vida, no hay nada que cuestionar.

Sin embargo, cuando la narrativa es de una “pobreza franciscana”, y se demuestra que no es cierto, desatan la crítica de la opinión pública.

“Morena está implosionando todos los días con sus propios dichos, versus sus hechos; dicen una cosa y hacen otra”.

Abramo Masso señaló que la opacidad y la desaparición de los órganos de transparencia autónomos ya no permiten que los ciudadanos accedan a la manera en que se gasta el presupuesto público.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

trabajo_coahuila_9607a54cc2
Denuncian rechazo en contrataciones por adeudos con Infonavit
IMG_7470_715fe3b752
Acuden a la segunda edición del Mercadito a Peso en Ramos Arizpe
mary_exdiputada_como_se_financia_estetica_congreso_81370f2a53
Confirman que estética del Congreso se financia de las Cámaras
publicidad

Últimas Noticias

trabajo_coahuila_9607a54cc2
Denuncian rechazo en contrataciones por adeudos con Infonavit
IMG_7470_715fe3b752
Acuden a la segunda edición del Mercadito a Peso en Ramos Arizpe
sonny_jurguensen_muere_c95423d2de
Fallece legendario quarterback Sonny Jurgensen a los 91 años
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_02_03_at_10_46_10_PM_1_c82095e08a
Texas y Coahuila invertirán $50 mdd en Puente Internacional
Whats_App_Image_2026_02_03_at_9_06_33_PM_c80046eb8e
Estafan 'coyotes' a regios con pensiones del IMSS
escena_lily_marquez_c3ed456896
Fallece Lily Márquez, hermana de Edith Márquez por cáncer de mama
publicidad
×