Lo criticable no es la estética, es la hipocresía: Jericó Abramo

El diputado federal Jericó Abramo Masso aseguró que la estética que fue exhibida en el Senado no es nueva; de hecho, dijo que hay dos peluquerías en el Congreso de la Unión que llevan 40 años ahí.

Consideró que no es criticable que exista una estética en el Senado, sino que quienes pregonan que son diferentes, y que no viven entre lujos, lo hagan de manera hipócrita mientras pregonan lo contrario.

“Ves a Noroña diciendo que él es muy humilde y luego lo ves viajando en primera clase; yo lo que te puedo decir es que toda la vida ha estado esa estética en el Senado, y la Cámara de Diputados tiene dos peluquerías desde hace 40 años".

“No es un tema de ahorita, lo criticable es que aquellos que decían que eran muy honestos, muy sencillos, vengan a decir que la utilizan porque tienen que verse guapas en el Senado; nada más que reconozcan lo que tienen y ya, fuera simulaciones”.

Dijo que si los legisladores o servidores públicos trabajan de manera honesta y tienen un ingreso que se puede comprobar, y ese ingreso les permite llevar cierto nivel de vida, no hay nada que cuestionar.

Sin embargo, cuando la narrativa es de una “pobreza franciscana”, y se demuestra que no es cierto, desatan la crítica de la opinión pública.

“Morena está implosionando todos los días con sus propios dichos, versus sus hechos; dicen una cosa y hacen otra”.

Abramo Masso señaló que la opacidad y la desaparición de los órganos de transparencia autónomos ya no permiten que los ciudadanos accedan a la manera en que se gasta el presupuesto público.

