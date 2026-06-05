Manolo Jiménez se juega su futuro político en esta elección

La elección de diputados locales que se celebrará este domingo 7 de junio en Coahuila representa una prueba clave para el gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien buscará que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sus aliados mantengan la mayoría en el Congreso del Estado durante los tres años restantes de su administración.

La integración de la próxima Legislatura será determinante para el rumbo político del gobierno estatal, ya que de ella dependerá la facilidad o dificultad para impulsar reformas, aprobar presupuestos y sacar adelante iniciativas prioritarias para el Ejecutivo.

Durante la primera mitad de su mandato, Jiménez ha contado con un Congreso afín, situación que permitió la aprobación de diversos proyectos y propuestas sin mayores obstáculos legislativos.

Ahora, el proceso electoral renovará las curules del Poder Legislativo local y definirá si el mandatario conserva una mayoría que le permita mantener la gobernabilidad y el respaldo político que ha tenido hasta ahora.

Analistas consideran que estos comicios serán una medición de la fuerza electoral del PRI en la entidad y del respaldo ciudadano hacia la administración estatal, en un contexto donde también se pondrá a prueba la capacidad de la oposición para ganar espacios en el Congreso.

De mantenerse la mayoría priista, el gobernador contaría con un escenario favorable para concluir su gestión con mayor margen de maniobra política. En contraste, una reducción de esa ventaja podría obligar a construir acuerdos con otras fuerzas políticas para sacar adelante temas estratégicos para el estado.

Por ello, más allá de la renovación legislativa, la elección del próximo domingo será observada como un referéndum político sobre la fortaleza del proyecto encabezado por Manolo Jiménez en Coahuila.

Además, por otra parte, el PRI intentará mantener el control del presupuesto para la ejecución de proyectos en materia de seguridad, desarrollo social y las cuentas públicas del Gobernador, afirma el analista Néstor Hurtado Vera.

Cuestionado sobre lo que se pudiera jugar en la elección de este domingo, donde el PRI busca mantener el control del Congreso como ha sido hasta ahora, Hurtado Vera señaló que la asignación de recursos a esos tres ejes es fundamental para el gobierno estatal que encabeza Manolo Jiménez Salinas.

“Creo que lo que se puede poner en riesgo (si el PRI pierde el control del Congreso) de entrada y lo más sagrado que existe en Coahuila es la seguridad, el famoso modelo Coahuila, porque está funcionado en base a esta institucionalidad, y que parte del Congreso, porque el Congreso es el primer actor político que define el presupuesto en Coahuila”.

Si bien dejó claro que es poco probable que el PRI pierda el control del Poder Legislativo, pues las encuestas inclinan la balanza a favor de la mayoría de sus candidatos, otro tema que podría resultar afectado es el tema del Desarrollo Social.

“Creo que es otra área a la que le han metido mucho impulso, al menos en lo publicitario, y en el tema en el despliegue de los programas sociales estatales a través de Mejora, se verían afectados, porque sin duda el presupuesto también es aprobado ahí”.

Dijo que en el caso hipotético de que se diera una sorpresa y el PRI perdiera el control del Legislativo, se podría suscitar una situación similar a la del vecino estado de Nuevo León, donde el Ejecutivo encabezado por Samuel García, sostiene una disputa muy enconada con el Congreso de ese estado.

De acuerdo con Hurtado Vera, otro de los aspectos que resultarían afectados si el PRI perdiera la mayoría en el Congreso, son las cuentas públicas del Gobernador, que le permiten operar desde un escenario político.

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