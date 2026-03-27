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Nuevo León

Empresarios exponen extorsiones, autoridades prometen resolverlas

Héctor Villarreal, director de Canaco, señaló que los empresarios han detectado un incremento de aproximadamente 30 % en las quejas de sus socios

  • 27
  • Marzo
    2026

Directivos de las principales cámaras empresariales del Estado se reunieron hoy en el Palacio de Gobierno para expresar su preocupación por el aumento de casos de acoso y extorsión por parte de autoridades estatales y municipales, una situación que, según ellos, afecta la inversión y la generación de empleos.

Representantes de Caintra, Canaco, Canadevi, Coparmex e INDEX, entre otras organizaciones, participaron en el encuentro encabezado por el Secretario General de Gobierno, Miguel Flores, aunque el gobernador Samuel García no estuvo presente. 

Héctor Villarreal, director de Canaco, señaló que los empresarios han detectado un incremento de aproximadamente 30 % en las quejas de sus socios durante los últimos seis meses.

Entre las dependencias con mayor número de denuncias mencionadas por los empresarios se encuentran Agua y Drenaje, la Secretaría del Trabajo, Salud y áreas comerciales municipales. 

Villarreal destacó que, tras esta primera reunión, se establecerá un diálogo mensual con las autoridades para dar seguimiento a las denuncias y buscar soluciones que garanticen certeza jurídica y agilicen los trámites para los negocios.


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