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Coahuila

Arrancan vacaciones para alumnos de escuelas públicas en Coahuila

Durante estos 15 días de descanso, padres de familia ya contemplan diversas actividades para sus hijos, desde viajes hasta convivencias en casa

  • 27
  • Marzo
    2026

Este viernes marcó el inicio del esperado periodo vacacional para estudiantes de escuelas públicas en Saltillo, Coahuila, quienes finalmente comienzan su descanso de Semana Santa.

La llegada de este receso coincide con la realización previa del consejo técnico escolar, lo que adelantó el ambiente vacacional entre alumnos y familias en la región.

Durante estos 15 días de descanso, padres de familia ya contemplan diversas actividades para sus hijos, desde viajes hasta convivencias en casa.

Sin embargo, no todos podrán modificar su rutina diaria, ya que muchos continúan con sus jornadas laborales habituales, lo que limita la posibilidad de disfrutar plenamente este periodo.

Cabe destacar que no todas las instituciones educativas suspendieron actividades este mismo día.

Universidades como la Autónoma de Coahuila, el Tecnológico de Saltillo y algunos colegios privados aún mantienen clases, por lo que se prevé que el flujo vehicular en la ciudad continúe con normalidad antes del arranque oficial y generalizado de las vacaciones de Semana Santa.


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