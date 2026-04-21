Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Camara_de_diputados_cc28d33bbf
Nacional

Diputados perfilan candidatos para el Consejo del INE

La Junta de Coordinación Política dio a conocer las tres listas de cinco candidatos cada una para ocupar vacantes en el Consejo General del INE

  • 21
  • Abril
    2026

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados dio a conocer las tres listas de cinco candidatos cada una para ocupar vacantes en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), en un proceso que dependerá de los acuerdos políticos entre Morena y sus aliados.

De acuerdo con lo informado por el coordinador de la mayoría, Ricardo Monreal Ávila, los 15 perfiles finalistas serán analizados este martes, antes de presentar la terna definitiva que será sometida a votación del pleno en el transcurso de la tarde.

En las listas difundidas no figura ningún colaborador cercano a la actual presidenta del INE, Guadalupe Taddei, pese a que algunos participaron en el proceso de selección.

Leer más: Comité Técnico entregará este lunes quintetas para elección: INE

Monreal detalló que la Jucopo fue convocada a las 14:30 horas para discutir y definir la propuesta final, luego de que el comité técnico de evaluación entregara en sobre cerrado las quintetas que integran la fase final del proceso.

Listas de aspirantes

En la quinteta de hombres se incluyó a Arturo Manuel Chávez López, director de Talleres Gráficos; Juan Manuel Guerrero Jiménez, titular de la Unidad de Enlace con el Servicio Profesional Electoral en el Instituto Electoral de Tamaulipas; Armando Hernández Cruz, ex aspirante a magistrado electoral; Armando Xavier Maldonado Acosta, director jurídico del Instituto Electoral de Tabasco; y Daniel Preciado Temiquel, magistrado del Tribunal Electoral de Guerrero.

camara-diputados-reforma-electoral.jpg

Por su parte, la lista de mujeres está integrada por Blanca Yassahara Cruz García, consejera presidenta del Instituto Electoral de Puebla; Laura Daniella Durán Ceja, secretaria de estudio y cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; Miriam Hinojosa Dieck, ex consejera electoral en Nuevo León; Martha Alejandra Tello Mendoza, jefa de la unidad de investigación en la Escuela Judicial Electoral y colaboradora del magistrado Felipe de la Mata; y María Magdalena Vila Domínguez, consejera electoral de Chiapas.

Quinteta mixta y vínculos políticos

En la quinteta mixta destacan Bernardo Valle Monroy, actual director de Audiencias en la Secretaría de Gobernación y participante en la redacción de la iniciativa presidencial de reforma electoral; así como Armando Ambriz Hernández, presidente interino del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, con quien Monreal reconoció tener un vínculo.

También figuran Silvia Guadalupe Bustos Vázquez, consejera del Instituto Electoral de Jalisco; Claudia Díaz Tablada, ex magistrada electoral de Veracruz; y Frida Denisse Gómez Puga, titular del Órgano Interno de Control del Instituto Electoral de Tamaulipas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_04_19_at_7_28_44_PM_d19971fbec
Se reúnen perfiles de Morena rumbo a las elecciones
Whats_App_Image_2026_04_18_at_08_40_23_cb96c4bb6f
Descuentos por votar: buscan elevar participación en Torreón
morena_citalli_fb81d101d5
Citlalli Hernández asume Comisión de Elecciones de Morena
publicidad

Últimas Noticias

EH_COLLAGE_d33a5b6afe
Exigen ampliar pruebas de plomo a toda la población
671103689_18179019718381290_5400555172674212266_n_7ccd4afd2e
En pleno 2026 lanzan canción inédita de Prince
Whats_App_Image_2026_04_21_at_7_12_34_PM_1_fb2d840f63
Cocina una tradicional salsa napolitana con esta receta
publicidad

Más Vistas

milarca_isla_del_padre_1547b463dd
Venderán 'Milarca' en la Isla del Padre de Mauricio Fernández
nl_ternium_zin_nacional_6190ad4113
Plomo de zonas industriales envenena a 3 de cada 10 niños en NL
nacional_tiroteo_teotihuacan_1_eb8c0810a3
Identifican a responsable del tiroteo en Teotihuacán
publicidad
×