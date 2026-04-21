Diputados perfilan candidatos para el Consejo del INE

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados dio a conocer las tres listas de cinco candidatos cada una para ocupar vacantes en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), en un proceso que dependerá de los acuerdos políticos entre Morena y sus aliados.

De acuerdo con lo informado por el coordinador de la mayoría, Ricardo Monreal Ávila, los 15 perfiles finalistas serán analizados este martes, antes de presentar la terna definitiva que será sometida a votación del pleno en el transcurso de la tarde.

En las listas difundidas no figura ningún colaborador cercano a la actual presidenta del INE, Guadalupe Taddei, pese a que algunos participaron en el proceso de selección.

Leer más: Comité Técnico entregará este lunes quintetas para elección: INE

Monreal detalló que la Jucopo fue convocada a las 14:30 horas para discutir y definir la propuesta final, luego de que el comité técnico de evaluación entregara en sobre cerrado las quintetas que integran la fase final del proceso.

Listas de aspirantes

En la quinteta de hombres se incluyó a Arturo Manuel Chávez López, director de Talleres Gráficos; Juan Manuel Guerrero Jiménez, titular de la Unidad de Enlace con el Servicio Profesional Electoral en el Instituto Electoral de Tamaulipas; Armando Hernández Cruz, ex aspirante a magistrado electoral; Armando Xavier Maldonado Acosta, director jurídico del Instituto Electoral de Tabasco; y Daniel Preciado Temiquel, magistrado del Tribunal Electoral de Guerrero.

Por su parte, la lista de mujeres está integrada por Blanca Yassahara Cruz García, consejera presidenta del Instituto Electoral de Puebla; Laura Daniella Durán Ceja, secretaria de estudio y cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; Miriam Hinojosa Dieck, ex consejera electoral en Nuevo León; Martha Alejandra Tello Mendoza, jefa de la unidad de investigación en la Escuela Judicial Electoral y colaboradora del magistrado Felipe de la Mata; y María Magdalena Vila Domínguez, consejera electoral de Chiapas.

Quinteta mixta y vínculos políticos

En la quinteta mixta destacan Bernardo Valle Monroy, actual director de Audiencias en la Secretaría de Gobernación y participante en la redacción de la iniciativa presidencial de reforma electoral; así como Armando Ambriz Hernández, presidente interino del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, con quien Monreal reconoció tener un vínculo.

También figuran Silvia Guadalupe Bustos Vázquez, consejera del Instituto Electoral de Jalisco; Claudia Díaz Tablada, ex magistrada electoral de Veracruz; y Frida Denisse Gómez Puga, titular del Órgano Interno de Control del Instituto Electoral de Tamaulipas.

Comentarios