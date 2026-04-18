Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_04_18_at_08_40_23_cb96c4bb6f
Coahuila

Descuentos por votar: buscan elevar participación en Torreón

Con incentivos en restaurantes y nuevas herramientas informativas, impulsan el voto ante una participación que apenas alcanza 40% en comicios locales

  • 18
  • Abril
    2026

Frente a una participación electoral que difícilmente supera el 40% en procesos locales, el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Torreón acordaron sumar esfuerzos para incentivar el voto ciudadano, incluso mediante beneficios como café gratis o descuentos en establecimientos.

El convenio forma parte de una estrategia más amplia de promoción del voto que el INE ha impulsado en la región, y que ya incluye alianzas con organismos empresariales como la Canaco y el Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP).

“Queremos maximizar el alcance del programa y llegar a más sectores de la población, no solo a los jóvenes —quienes menos votan—, sino también a trabajadores y empresarios”, explicó Roxana Lara García, vocal ejecutiva del distrito 05.

De acuerdo con el instituto, la baja participación representa un desafío para la vida democrática en Coahuila. “No podemos permitir que solo cuatro de cada diez ciudadanos decidan el futuro de todos”, advirtió la funcionaria.

Como parte de las acciones para revertir esta tendencia, el INE prevé el lanzamiento de la plataforma “Conóceles”, una herramienta digital que permitirá a los votantes revisar perfiles, propuestas y trayectorias de los candidatos antes de acudir a las urnas.

“La intención es que nadie llegue sin información a la casilla. Cada sector tiene distintas necesidades: los jóvenes buscan empleo y transporte; los adultos, otras prioridades. Lo importante es que todos se sientan representados”, señaló.

Lara García subrayó que estas iniciativas se mantienen al margen de cualquier postura partidista y tienen como único objetivo fortalecer la participación ciudadana.

“Las cámaras empresariales han mostrado disposición para colaborar desde antes. Hoy formalizamos este compromiso con Canirac, que tiene una presencia clave en La Laguna”, concluyó.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

camara_diputados_reforma_electoral_b2fc00d668
Diputados avalan Plan B de Reforma Electoral; pasa a estados
scjn_elecciones_4f456c11d7
Hugo Aguilar y Lenia Batres lideran contienda por presidir SCJN
Whats_App_Image_2024_12_02_at_5_40_25_PM_45023481af
Seguridad y esparcimiento, exigencias de la juventud de Reynosa
publicidad

Últimas Noticias

AP_26109635874269_31dcff39a0
Bayern Múnich golea al Stuttgart y conquista su Bundesliga 35
Whats_App_Image_2026_04_19_at_2_47_00_PM_90bfeea5d2
Iniciará operación de la ruta alimentadora RS-714 en Saltillo
se_afilia_gabinete_santa_catarina_morena_da17a814d5
Se afilian miembros del gabinete de Santa Catarina a Morena
publicidad

Más Vistas

clima_nublado_monterrey_nuevo_leon_52446fde72
Alertan por lluvias y frío en Nuevo León este fin de semana
Whats_App_Image_2026_04_16_at_9_44_28_PM_1_68f022bafa
Colegios en NL no incluyen: expulsan a niños con autismo
EH_UNA_FOTO_67_922e49f080
Ebrard alista estrategia con el CCE rumbo a revisión del T-MEC
publicidad
×