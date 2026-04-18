Descuentos por votar: buscan elevar participación en Torreón

Frente a una participación electoral que difícilmente supera el 40% en procesos locales, el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Torreón acordaron sumar esfuerzos para incentivar el voto ciudadano, incluso mediante beneficios como café gratis o descuentos en establecimientos.

El convenio forma parte de una estrategia más amplia de promoción del voto que el INE ha impulsado en la región, y que ya incluye alianzas con organismos empresariales como la Canaco y el Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP).

“Queremos maximizar el alcance del programa y llegar a más sectores de la población, no solo a los jóvenes —quienes menos votan—, sino también a trabajadores y empresarios”, explicó Roxana Lara García, vocal ejecutiva del distrito 05.

De acuerdo con el instituto, la baja participación representa un desafío para la vida democrática en Coahuila. “No podemos permitir que solo cuatro de cada diez ciudadanos decidan el futuro de todos”, advirtió la funcionaria.

Como parte de las acciones para revertir esta tendencia, el INE prevé el lanzamiento de la plataforma “Conóceles”, una herramienta digital que permitirá a los votantes revisar perfiles, propuestas y trayectorias de los candidatos antes de acudir a las urnas.

“La intención es que nadie llegue sin información a la casilla. Cada sector tiene distintas necesidades: los jóvenes buscan empleo y transporte; los adultos, otras prioridades. Lo importante es que todos se sientan representados”, señaló.

Lara García subrayó que estas iniciativas se mantienen al margen de cualquier postura partidista y tienen como único objetivo fortalecer la participación ciudadana.

“Las cámaras empresariales han mostrado disposición para colaborar desde antes. Hoy formalizamos este compromiso con Canirac, que tiene una presencia clave en La Laguna”, concluyó.

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