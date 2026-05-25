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Coahuila

IMSS alerta sobre riesgos de ignorar síntomas de la menopausia

Este proceso biológico ocurre generalmente entre los 45 y 55 años, después de 12 meses consecutivos sin menstruación, debido a cambios hormonales.

  • 25
  • Mayo
    2026

Bochornos, ansiedad, insomnio y cambios físicos asociados con la menopausia continúan afectando la calidad de vida de miles de mujeres, por lo que el IMSS en Coahuila llamó a no normalizar los síntomas y acudir a atención médica desde las primeras señales.

La especialista en Medicina Familiar de la Unidad de Medicina Familiar No. 82, Elva Margarita Guadarrama Sierra, explicó que aunque la menopausia no se considera una enfermedad, sí puede generar alteraciones físicas, emocionales y sociales importantes que requieren seguimiento profesional.

Indicó que este proceso biológico ocurre generalmente entre los 45 y 55 años, después de 12 meses consecutivos sin menstruación, debido a cambios hormonales relacionados principalmente con la disminución de estrógenos.

Entre los síntomas más frecuentes destacan bochornos, sudoraciones nocturnas, alteraciones emocionales, ansiedad, depresión, sequedad vaginal, cambios en el ciclo menstrual e incluso problemas urinarios.

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La médica advirtió que además de las molestias inmediatas, la disminución hormonal también incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares, osteoporosis y afectaciones en órganos pélvicos.

Por ello, señaló que el IMSS mantiene atención integral para mujeres que presentan síntomas asociados con la menopausia, inicialmente a través de Medicina Familiar y, en caso necesario, mediante canalización a Segundo o Tercer Nivel de Atención.

Guadarrama Sierra explicó que los tratamientos pueden incluir terapias hormonales o alternativas no hormonales, dependiendo de las condiciones de salud, antecedentes médicos y necesidades de cada paciente.

Añadió que hábitos saludables como actividad física, alimentación balanceada y atención emocional también ayudan a reducir el impacto de esta etapa en la calidad de vida.

Finalmente, el IMSS Coahuila exhortó a mujeres mayores de 40 años a mantenerse atentas a cualquier cambio físico o emocional y buscar atención médica oportuna para prevenir complicaciones futuras.


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