Más de 70,000 coahuilenses serán funcionarios de casilla ne junio

Más de 70,000 ciudadanos en Coahuila aceptaron participar como funcionarios de casilla, cifra que supera ampliamente la meta requerida por el Instituto Nacional Electoral, informó Miguel Castillo Morales, encargado del despacho de la Vocalía Ejecutiva del INE en la entidad.

El funcionario explicó que para la jornada electoral se requieren alrededor de 30,000 personas, por lo que el número de ciudadanos que ya aceptaron participar garantiza la integración de todas las mesas directivas de casilla y permite contar con una reserva amplia ante cualquier eventualidad.

Detalló que en promedio se tienen 14 personas por casilla, es decir, el doble de lo necesario, ya que cada mesa estará integrada por siete ciudadanos entre propietarios y suplentes.

Castillo Morales señaló que la primera etapa de capacitación concluirá el próximo 31 de marzo, periodo en el que los ciudadanos insaculados han sido visitados por capacitadores asistentes electorales para verificar que cumplan con los requisitos legales y brindarles una primera orientación sobre su participación.

Indicó que el 8 de abril se realizará la segunda insaculación, en la que se asignarán los cargos específicos dentro de cada mesa directiva, como presidente, secretario y escrutadores, tomando en cuenta criterios como el nivel de escolaridad.

Añadió que a partir del 12 de abril comenzará la segunda etapa de capacitación, enfocada ya en quienes serán designados formalmente como funcionarios, a fin de explicarles con mayor detalle sus funciones y realizar prácticas previas a la jornada electoral.

El representante del INE destacó que la respuesta ciudadana ha sido favorable y suficiente para cubrir el proceso sin contratiempos, pese a que, como ocurre en cada elección, una parte de la población decide no participar.

En cuanto al padrón electoral, informó que Coahuila registra cerca de 2.5 millones de personas inscritas, con una cobertura superior al 99 por ciento en la lista nominal.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía que aún no recoge su credencial para votar a hacerlo antes del 31 de marzo, ya que a partir del día siguiente estos documentos serán resguardados y no podrán entregarse nuevamente hasta después de la elección.

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