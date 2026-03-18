Aspirantes al INE deberán acatar Plan B si se aprueba: presidenta

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que los aspirantes a integrar el Consejo General del Instituto Nacional Electoral deberán ajustarse a las nuevas disposiciones en caso de que avance la Reforma Electoral.

“Si se aprueba el Plan B, pues ya tendrán que cumplir”, sentenció durante su conferencia matutina.

La mandataria explicó que el mecanismo para elegir a los nuevos consejeros sigue un procedimiento ya establecido, en el que se conforma un comité evaluador, se abre una convocatoria pública y posteriormente se realizan entrevistas.

“Es gente que conozca de la materia electoral, gente honesta… que no busque promoción personal, sino elecciones limpias”, señaló.

La decisión final recaerá en la Cámara de Diputados mediante mayoría calificada.

Austeridad y fin de privilegios

Sheinbaum aprovechó el tema para insistir en la necesidad de eliminar beneficios adicionales al salario de los servidores públicos, incluyendo seguros de gastos médicos y bonos.

“Si alguien quiere un seguro de gastos médicos mayores, que lo pague con su salario, no con los impuestos de la gente”, afirmó.

Subrayó que estos recursos provienen del erario y deben destinarse al bienestar colectivo.

Recorte de bonos y regidurías

En el mismo sentido, defendió la reducción de bonos y la revisión del número de regidores en municipios, al considerar que en muchos casos se trata de cargos innecesarios.

“Se hicieron regidores y regidores como cuotas… para darle trabajo a amigos o familiares”, acusó.

Añadió que la intención es evitar el uso indebido del presupuesto público y fortalecer la eficiencia en los gobiernos locales.

La jefa del Ejecutivo reiteró que estas medidas no vulneran la autonomía de los estados, sino que buscan garantizar un uso responsable de los recursos.

“El que seas un estado autónomo no quiere decir que puedas dilapidar el recurso del pueblo”, sostuvo.

En ese sentido, dijo que el Plan B se enmarca en los principios de austeridad republicana.

Diputados tienen tiempo para definir

Finalmente, Sheinbaum consideró que el Congreso cuenta con el tiempo suficiente para avanzar tanto en la selección de consejeros como en la discusión de la reforma electoral.

“Sí, sí tienen tiempo”, respondió al ser cuestionada sobre los plazos legislativos.

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