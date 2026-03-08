Más de mil mujeres de la UNTA marchan pacíficamente por el 8M

Alrededor de mil mujeres integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) participaron en una marcha pacífica en Saltillo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y exigir acciones efectivas para prevenir la violencia de género.

La movilización reunió a mujeres provenientes de distintos sectores que se sumaron para visibilizar la violencia contra las mujeres y demandar a las autoridades mayores medidas de protección, seguridad e igualdad. Durante el recorrido se escucharon consignas y mensajes dirigidos a reforzar la defensa de los derechos de las mujeres.

¿Dónde inició la marcha de mujeres de la UNTA en Saltillo?

La movilización comenzó en la Alameda de Zaragoza, uno de los espacios públicos más concurridos del centro de la ciudad. Desde ese punto, las participantes avanzaron por las calles Victoria y Juárez hasta llegar a la Plaza Coahuila.

A lo largo del trayecto, las asistentes caminaron de manera organizada mientras portaban pancartas y coreaban consignas relacionadas con la defensa de los derechos de las mujeres y la necesidad de frenar la violencia de género.

Las manifestantes señalaron que la intención principal de la movilización fue alzar la voz de manera firme y pacífica para exigir respeto, seguridad y condiciones de vida libres de violencia.

Marcha pacífica sin actos de iconoclasia

Durante el recorrido, las participantes indicaron que la protesta se desarrolló sin actos de iconoclasia y mantuvo un carácter pacífico desde su inicio hasta su conclusión.

Las integrantes de la UNTA reiteraron que el objetivo fue visibilizar la problemática de la violencia contra las mujeres y solicitar que las autoridades fortalezcan las políticas públicas de prevención.

Además, señalaron que la participación de mujeres de diferentes comunidades permitió dar mayor visibilidad a las demandas relacionadas con la seguridad, la igualdad y el respeto a los derechos de las mujeres.

Consignas para exigir respeto y seguridad

Durante la marcha se escucharon diversas consignas que reflejaron las principales demandas del movimiento. Entre los mensajes más repetidos estuvieron:

“Somos las mujeres defendiendo la nación”, “Con ropa o sin ropa, mi cuerpo no se toca”, “Mujeres luchando, el mundo transformando”, “Ni una menos, todas vivas nos queremos” y “Ni una más, ni una asesinada más”.

También se escucharon consignas dirigidas a visibilizar la violencia dentro de las relaciones de pareja, una problemática que continúa afectando a miles de mujeres.

“Mujer, hermana, si te pega no te ama”.

Las participantes señalaron que estas frases buscan concientizar sobre la importancia de reconocer y denunciar el maltrato, así como promover relaciones libres de violencia.

Pronunciamiento final en la Plaza Coahuila

La movilización concluyó en la Plaza Coahuila, donde las asistentes realizaron un pronunciamiento público en favor de los derechos de las mujeres.

En ese espacio reiteraron su llamado a los distintos niveles de gobierno para garantizar acciones efectivas que prevengan la violencia de género y fortalezcan los mecanismos de protección para las mujeres.

Las participantes destacaron la importancia de mantener espacios de expresión pública para visibilizar las problemáticas que enfrentan las mujeres y continuar impulsando acciones que permitan avanzar hacia una sociedad con mayor igualdad, respeto y seguridad.

