Liquidan incendio 'Puerto del Volcán' al 100% en Miquihuana

El incendio forestal denominado "Puerto del Volcán" fue liquidado al 100% en el municipio de Miquihuana, según anunció el Gobierno del Estado.

Tras varios días de trabajo coordinado entre dependencias de los tres órdenes de gobierno y la participación del sector social, el siniestro fue sofocado.

De acuerdo con el reporte del Centro Estatal de Manejo del Fuego, se registró una afectación aproximada de 540 hectáreas, en su mayoría en áreas de bosque de encino, así como zonas de hojarasca, herbáceo, arbustivo y arbolado adulto.

Durante las labores de atención participaron 119 combatientes pertenecientes a la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Gobierno del Estado, Protección Civil Estatal, así como autoridades municipales y propietarios de predios.

Durante las últimas jornadas de trabajo, el personal realizó actividades de vigilancia y liquidación en la División Alfa tras las lluvias registradas en la zona.

En total, se efectuaron 74 descargas de agua en puntos estratégicos del incendio con apoyo del helicóptero Bell UH-1H matrícula XC-LLW, mientras que un helicóptero Bell 206 realizó vuelos de reconocimiento para evaluar el comportamiento del incendio forestal.

El coordinador estatal de Protección Civil de Tamaulipas, Luis Gerardo González de la Fuente, reconoció el respaldo del gobernador Américo Villarreal para mantener disponibles todos los recursos humanos, técnicos y aéreos necesarios para atender la emergencia.

