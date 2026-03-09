Destaca Presidencia marchas pacíficas del 8M en México

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la mayoría de las movilizaciones realizadas en el país con motivo del Día Internacional de la Mujer se desarrollaron de manera pacífica, incluido el contingente que se manifestó en la Ciudad de México.

Durante su conferencia matutina, la mandataria destacó que en la capital del país participaron aproximadamente 100 mil mujeres, quienes salieron a las calles para exigir un alto a la violencia de género y plantear distintas demandas sociales.

“En la mayoría de las entidades de la República fueron manifestaciones pacíficas. Aquí en la Ciudad de México fue una marcha de alrededor de 100 mil mujeres demandando alto a la violencia contra las mujeres, además de otras legítimas demandas”, expresó Sheinbaum.

Rechaza actos violentos registrados en la protesta

Sheinbaum también reconoció que durante la jornada se presentaron algunos actos de violencia protagonizados por un grupo reducido de personas.

Reiteró que su administración no comparte ni respalda estas acciones, y subrayó que se trató de hechos aislados en comparación con la magnitud de las movilizaciones en todo el país.

“Hubo un grupo muy pequeño que realizó actos violentos y, como siempre lo hemos manifestado, no estamos de acuerdo con estas formas”, señaló.

La mandataria agregó que entre quienes participaron en estos incidentes también se detectó la presencia de hombres, lo que, dijo, llamó la atención de las autoridades.

Por su parte, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México informó que las movilizaciones concluyeron con saldo general positivo y con pleno respeto al derecho de las personas a manifestarse.

La dependencia indicó que durante toda la jornada se desplegó un operativo de acompañamiento para proteger tanto a las participantes como a la ciudadanía.

El objetivo, detallaron, fue facilitar el ejercicio de la protesta social y evitar confrontaciones, priorizando estrategias de desescalada en lugar del uso de la fuerza.

Marchas en todo el país

Las movilizaciones por el 8 de marzo se realizaron en diversas ciudades del país con demandas centradas en la erradicación de la violencia de género, igualdad de derechos y justicia para víctimas de feminicidio.

De acuerdo con la titular del Poder Ejecutivo Federal, los incidentes violentos fueron muy minoritarios frente a la gran participación ciudadana registrada en las protestas realizadas en distintas entidades del país.

“Realmente fueron muy pocos comparados con lo que fueron las marchas en todo el país”, concluyó.

Comentarios