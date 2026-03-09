Podcast
Reporte Ciudadano
retiran_llanterio_c5f84db835
Nuevo León

Quitan 220 llantas en acciones de limpieza en Río Santa Catarina

Estas acciones dieron un acumulado de 1,490 neumáticos y 76.2 toneldas de residuos en 33 semanas de voluntariado efectuado en este espacio

  • 09
  • Marzo
    2026

Más de 200 llantas fueron retiradas del río Santa Catarina este lunes por voluntarios de la Secretaría de Particiapación Ciudadana.

Alrededor de 220 llantas y 2.3 toneladas fueron retirados por segunda semana consecutiva.

retiran-llanterio.jpg

Como parte de la campaña “Ponte Nuevo, Ponte Mundial”, vecinos del municipio de Juárez se sumaron a las labores de limpieza para acumular 17,896 horas de servicio.

El secretario de Participación CiudadanaDaniel Acosta, reconoció el compromiso de las y los voluntarios que participan en la recuperación de este espacio.

“Por segunda semana consecutiva rebasamos las 200 llantas retiradas del río, una cifra que para nada nos enorgullece porque esas llantas no llegaron solas”, expresó Acosta.

retiran-llanterio.jpg

“Agradezco a las y los voluntarios por cuidar un espacio que es de todas y todos, pero sobre todo por sembrar conciencia”.

retiran-llanterio.jpg

Estas acciones dieron un acumulado de 1,490 neumáticos y 76.2 toneldas de residuos en 33 semanas de voluntariado.


