Sierra de Chihuahua se tiñe de blanco por intensas nevadas

Desde la noche del viernes y durante la madrugada de este sábado, habitantes de una veintena de municipios documentaron con fotos y videos la magnitud del hielo

  • 24
  • Enero
    2026

Una densa capa de nieve cubre actualmente la Sierra Tarahumara tras el ingreso del frente frío número 31 y la tercera tormenta invernal de la temporada.

Desde la noche del viernes y durante la madrugada de este sábado, habitantes de una veintena de municipios documentaron con fotos y videos la magnitud del fenómeno meteorológico que mantiene en alerta a toda la región norte del país.

Estas son las zonas más críticas

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que las nevadas han alcanzado espesores de hasta 10 centímetros en diversas localidades. Entre los municipios más afectados por la caída de nieve y aguanieve se encuentran:

  • Guachochi

  • Guadalupe y Calvo

  • Madera

  • Temósachic

  • San Rafael

  • Ocampo

  • Matachí

  • Guerrero

  • Balleza

  • Hidalgo del Parral

Riesgos por viento y visibilidad

Además de la acumulación de nieve en las partes altas, las autoridades advierten sobre vientos superiores a los 75 km/h que podrían generar tolvaneras de nieve, complicando la visibilidad. Incluso en algunas zonas altas se podrían registrar temperaturas de -10 grados.

Las nevadas seguirán

Debido a las condiciones actuales y pronóstico extendido de las mismas por varios días, Protección Civil exhortó a la población a extremar precauciones, abrigarse adecuadamente y mantenerse informada mediante canales oficiales, ya que el pronóstico indica que las nevadas continuarán durante el domingo y lunes.

Las unidades municipales de Protección Civil mantienen el monitoreo constante y el acopio de datos para asistir a las comunidades que han quedado aisladas por el temporal.


