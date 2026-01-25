Activan refugios por tercera tormenta invernal en Coahuila

La tercera tormenta invernal de la temporada provocó la activación de refugios temporales en diversas regiones de Coahuila, donde al menos 173 personas fueron resguardadas ante las bajas temperaturas registradas en el estado, principalmente en municipios del norte y centro, informó Protección Civil estatal.

De acuerdo con el reporte oficial, Acuña encabeza la lista con 32 personas albergadas, seguida de Piedras Negras con 26, Saltillo con 21, Zaragoza y Morelos con 20 cada uno, así como Torreón con 16. Otros municipios con población resguardada son Matamoros (12), Monclova (8), Sabinas (5), Frontera (4) y localidades como Jiménez, Nava, San Pedro, Castaños, Muzquiz, Nueva Rosita y Francisco I. Madero, con entre una y dos personas.

En cuanto a las condiciones climatológicas, las temperaturas más bajas del estado se registraron en la Región Norte, donde municipios como Acuña, Jiménez, Zaragoza, Morelos, Allende y Villa Unión alcanzaron mínimas de hasta -4 grados centígrados, mientras que Piedras Negras descendió a -2 grados. En la Región Carbonífera, San Juan de Sabinas reportó hasta -3 grados, y en la Región Centro-Desierto, Sierra Mojada alcanzó -1 grado.

Las autoridades estatales advirtieron que la sensación térmica puede ser hasta cinco grados menor debido a los vientos, lo que incrementa el riesgo para personas en situación vulnerable. Además, se reportaron cierres preventivos de puentes vehiculares en las regiones Norte y Centro por la presencia de hielo.

Protección Civil mantiene activos los operativos de monitoreo y atención, y exhortó a la población a evitar exposiciones prolongadas al frío, utilizar los refugios disponibles y mantenerse informada a través de los canales oficiales mientras persistan las condiciones de la tormenta invernal.

