Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
activan_refugios_tormenta_invernal_coahuila_6fc8de53dc
Coahuila

Activan refugios por tercera tormenta invernal en Coahuila

Con temperaturas mínimas de hasta -4° centígrados, la región norte se consolida como la más helada de la entidad por la llegada de este frente frío

  • 25
  • Enero
    2026

La tercera tormenta invernal de la temporada provocó la activación de refugios temporales en diversas regiones de Coahuila, donde al menos 173 personas fueron resguardadas ante las bajas temperaturas registradas en el estado, principalmente en municipios del norte y centro, informó Protección Civil estatal.

activan-refugios-tormenta-invernal-coahuila.jpg

De acuerdo con el reporte oficial, Acuña encabeza la lista con 32 personas albergadas, seguida de Piedras Negras con 26, Saltillo con 21, Zaragoza y Morelos con 20 cada uno, así como Torreón con 16. Otros municipios con población resguardada son Matamoros (12), Monclova (8), Sabinas (5), Frontera (4) y localidades como Jiménez, Nava, San Pedro, Castaños, Muzquiz, Nueva Rosita y Francisco I. Madero, con entre una y dos personas.

activan-refugios-tormenta-invernal-coahuila.jpg

En cuanto a las condiciones climatológicas, las temperaturas más bajas del estado se registraron en la Región Norte, donde municipios como Acuña, Jiménez, Zaragoza, Morelos, Allende y Villa Unión alcanzaron mínimas de hasta -4 grados centígrados, mientras que Piedras Negras descendió a -2 grados. En la Región Carbonífera, San Juan de Sabinas reportó hasta -3 grados, y en la Región Centro-Desierto, Sierra Mojada alcanzó -1 grado.

activan-refugios-tormenta-invernal-coahuila.jpg

Las autoridades estatales advirtieron que la sensación térmica puede ser hasta cinco grados menor debido a los vientos, lo que incrementa el riesgo para personas en situación vulnerable. Además, se reportaron cierres preventivos de puentes vehiculares en las regiones Norte y Centro por la presencia de hielo.

activan-refugios-tormenta-invernal-coahuila.jpg

Protección Civil mantiene activos los operativos de monitoreo y atención, y exhortó a la población a evitar exposiciones prolongadas al frío, utilizar los refugios disponibles y mantenerse informada a través de los canales oficiales mientras persistan las condiciones de la tormenta invernal.

activan-refugios-tormenta-invernal-coahuila.jpg

También te recomendamos: Suspenden clases ante llegada de masa de aire polar a Coahuila


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

clases_9bf0d52424
Se extiende suspensión de clases presenciales por frío extremo
AP_26026185169061_2c37fb896f
Tormenta invernal 'Fern' deja más de 20 muertos en EUA
pc_tamualipas_frio_62ae812ffa
Activa Protección Civil de Reynosa operativo permanente por frío
publicidad

Últimas Noticias

Waldo_Fernandez_af44294476
Exhibe Waldo 'protesta montada' por PRIAN y los reta a debate
Norman_Quijano_96344cdcd8
EUA deporta al excandidato de El Salvador Norman Quijano
Whats_App_Image_2026_01_26_at_9_14_23_PM_564750a440
Supervisa Samuel García avances clave en L6 del metro
publicidad

Más Vistas

771efe49_488e_43e1_9999_9abcef58cbcb_427ff05e95
Huye vendedor de Changan con enganche; denuncian fraude masivo
tae_kwon_do_2026_e2b2844feb
DIF Nuevo León impulsa inclusión en maestros de TaeKwonDo
Whats_App_Image_2026_01_25_at_9_12_20_PM_6576aebcc7
Busca EUA a 'toda costa' a esposa regia de capo canadiense
publicidad
×