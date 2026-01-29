¿Cuándo es el sorteo de playoffs de la UEFA Champions League?

La UEFA Champions League se encamina a una fase determinante con la realización del sorteo de los playoffs, instancia que marcará los cruces entre los 16 equipos que siguen en competencia y que buscan un boleto a los octavos de final.

Luego de completarse la fase inicial bajo el nuevo formato del certamen, los clubes ubicados del noveno al vigésimo cuarto puesto entran en un repechaje de alto riesgo, con series de ida y vuelta que prometen duelos de gran nivel.

¿Cuándo y dónde será el sorteo?

El sorteo de los playoffs se celebrará el viernes 30 de enero en la sede de la UEFA, en Nyon, Suiza, en punto de las 5:00 horas (tiempo del centro de México).

Cómo se arman los cruces

Los ocho equipos mejor posicionados dentro de este grupo serán considerados cabezas de serie y se medirán ante los ocho clubes con menor puntaje.

Esta condición les permitirá cerrar la eliminatoria como locales.

Las series se jugarán a ida y vuelta y los ganadores completarán el cuadro de octavos de final, donde ya esperan los líderes de la tabla general.

Así, las llaves se armarán de la siguiente forma:

9° y 10° vs 23° y 24°

11° y 12° vs 21° y 22°

13° y 14° vs 19° y 20°

15° y 16° vs 17° y 18°

Fechas de los partidos

Los encuentros de playoffs se disputarán los 17 y 18 de febrero, con los choques de vuelta programados para los 24 y 25 del mismo mes.

Tras esta ronda, la UEFA realizará un nuevo sorteo el 27 de febrero para definir el camino rumbo a la final del 30 de mayo.

