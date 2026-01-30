Colombia recibirá 20 aviones con deportados de EUA

En un movimiento que suaviza las tensiones migratorias pero mantiene la incertidumbre diplomática, el Gobierno de Colombia confirmó este viernes que recibirá 20 vuelos de ciudadanos deportados desde Estados Unidos. El anuncio ocurre a solo unos días de la esperada reunión en la Casa Blanca entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump.

La canciller Rosa Villavicencio detalló que el acuerdo contempla una frecuencia de un vuelo semanal para repatriar a colombianos que ya cuentan con una resolución de exclusión. "Por ahora, haremos unos 20 vuelos para ir trayendo a estas personas", señaló la funcionaria ante los medios.

El fin de un brazo de hierro diplomático

La reanudación de estos vuelos marca el fin de una suspensión que se prolongó por meses. La crisis inició hace un año, cuando el presidente Petro se negó a recibir aviones militares estadounidenses con deportados, denunciando tratos indignos y el uso de esposas en los connacionales.

La respuesta de Washington no se hizo esperar: el presidente Trump amenazó con imponer aranceles de hasta el 50% a las exportaciones colombianas. Petro replicó con una medida equivalente para productos estadounidenses. Aunque la guerra comercial no se materializó tras un rápido acuerdo de repatriación, el clima bilateral ha permanecido gélido.

Logística y 'trato digno'

Para cumplir con las exigencias de soberanía y respeto a los derechos humanos, Colombia ha dispuesto aviones de su propia Fuerza Aérea para los traslados. La Cancillería enfatizó que la medida sigue el compromiso de brindar un "trato digno", aunque no se han revelado los protocolos específicos de seguridad durante los trayectos.

Cifras de repatriación reciente:

Periodo: Enero a marzo de 2025.

Connacionales recibidos: Más de 1,460 personas.

Fuente: Defensoría del Pueblo.

Una agenda de alta tensión en la Casa Blanca

El encuentro programado para este martes entre Petro y Trump es visto por analistas como uno de los más complejos en la historia reciente de la relación bilateral. Más allá de la crisis migratoria, los mandatarios llegan a la mesa con una lista de agravios mutuos:

Narcotráfico: Trump ha acusado a Petro de ser un "capo de las drogas" y el Departamento del Tesoro ha sancionado al mandatario y a la primera dama, Verónica Alcocer.

Seguridad: Washington ha amenazado con retirar la ayuda financiera e incluso ha sugerido la posibilidad de una intervención militar en suelo colombiano.

Geopolítica: Ambos mantienen posturas opuestas respecto al conflicto en la Franja de Gaza.

La llegada de los primeros grupos de deportados al aeropuerto de Bogotá, vestidos con sudaderas y cargando sus pertenencias en bolsas plásticas, es la antesala de una reunión donde se decidirá el futuro de la cooperación entre ambas naciones.

