Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
gobernador_coahuila_e52f42778a
Coahuila

Anuncian megaobras en la carretera 57 y refuerzo de seguridad

El gobernador indicó que la Policía Estatal de Caminos apoyará en tareas de seguridad y vigilancia, aunque precisó que corresponde a la autoridad federal

  • 30
  • Enero
    2026

El gobernador Manolo Jiménez Salinas informó que el estado prepara megaobras de infraestructura por miles de millones de pesos, con prioridad en la carretera federal 57, considerada eje estratégico para la movilidad y la actividad económica de Coahuila.

Los proyectos incluyen libramientos, ampliaciones carreteras y obras estratégicas, además del avance del Puente Dos de Piedras Negras, cuyos detalles serán presentados posteriormente.

¿Qué obras se contemplan en la carretera 57?

El plan estatal contempla nuevos libramientos y ampliaciones en distintos tramos de la vía federal, con el objetivo de mejorar la circulación y la conectividad logística.

También se reportó progreso en el Puente Dos de Piedras Negras, proyecto del que se dará información técnica en una próxima presentación oficial.

Qué pasa con la modernización del tramo Los Chorros

Sobre el tramo conocido como Los Chorros, el gobernador indicó que ya existe un proyecto ejecutivo de modernización, pero señaló que el obstáculo principal es la falta de recurso federal, al tratarse de un segmento concesionado a Capufe.

La intervención de fondo depende de asignaciones federales por la naturaleza jurídica de la vía.

Qué medidas aplicarán mientras se concreta la obra

Mientras se define la solución integral, se acordó reforzar la presencia permanente de la Guardia Nacional en la zona y actualizar protocolos de reacción inmediata ante accidentes para reducir riesgos y tiempos de cierre.

Estas acciones operativas buscan mantener flujo vehicular y atención más rápida en incidentes.

Cómo participará la Policía Estatal de Caminos

El mandatario indicó que la Policía Estatal de Caminos apoyará en tareas de seguridad y vigilancia, aunque precisó que la responsabilidad principal corresponde a la autoridad federal por ser una carretera federal.

Las medidas anunciadas están orientadas a fortalecer la seguridad vial, mejorar la atención de emergencias y sostener el papel de la carretera 57 como corredor clave para el desarrollo económico y logístico estatal.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

sfrbg_93684e3b66
Coahuila anunciará mega paquete de obras en marzo
Whats_App_Image_2026_01_07_at_9_11_51_PM_aea4bf073f
Refuerzan coordinación en Torreón para fortalecer la seguridad
77b2bc45_ef14_4e7f_b518_7bad2be4fb66_baa079068e
Accidente fatal deja dos muertos en la carretera 57
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_01_31_at_4_34_12_PM_41781d0fa9
Helicóptero participa en rescate de senderista en La Huasteca
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_e6af00a434
NBA suspende 25 partidos a Paul George por dopaje
anuncia_mario_delgado_que_morena_elegira_proximo_dirigente_71a1cf9972
Víctimas de homicidio en Colima serían familia de Mario Delgado
publicidad

Más Vistas

hunters_2026_empresa_3b8065af2e
Empresa sueca inaugura planta en NL; invierte $190 millones
tamales_575cb1c1d6
Monterrey invita a la 'Regia Tamaliza' en la Plaza Zaragoza
EF_2021_Entrevistas_38_min_scaled_1_539977d308
Fallece el empresario joyero Mauricio Wapinski
publicidad
×