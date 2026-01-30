Anuncian megaobras en la carretera 57 y refuerzo de seguridad

El gobernador Manolo Jiménez Salinas informó que el estado prepara megaobras de infraestructura por miles de millones de pesos, con prioridad en la carretera federal 57, considerada eje estratégico para la movilidad y la actividad económica de Coahuila.

Los proyectos incluyen libramientos, ampliaciones carreteras y obras estratégicas, además del avance del Puente Dos de Piedras Negras, cuyos detalles serán presentados posteriormente.

¿Qué obras se contemplan en la carretera 57?

El plan estatal contempla nuevos libramientos y ampliaciones en distintos tramos de la vía federal, con el objetivo de mejorar la circulación y la conectividad logística.

También se reportó progreso en el Puente Dos de Piedras Negras, proyecto del que se dará información técnica en una próxima presentación oficial.

Qué pasa con la modernización del tramo Los Chorros

Sobre el tramo conocido como Los Chorros, el gobernador indicó que ya existe un proyecto ejecutivo de modernización, pero señaló que el obstáculo principal es la falta de recurso federal, al tratarse de un segmento concesionado a Capufe.

La intervención de fondo depende de asignaciones federales por la naturaleza jurídica de la vía.

Qué medidas aplicarán mientras se concreta la obra

Mientras se define la solución integral, se acordó reforzar la presencia permanente de la Guardia Nacional en la zona y actualizar protocolos de reacción inmediata ante accidentes para reducir riesgos y tiempos de cierre.

Estas acciones operativas buscan mantener flujo vehicular y atención más rápida en incidentes.

Cómo participará la Policía Estatal de Caminos

El mandatario indicó que la Policía Estatal de Caminos apoyará en tareas de seguridad y vigilancia, aunque precisó que la responsabilidad principal corresponde a la autoridad federal por ser una carretera federal.

Las medidas anunciadas están orientadas a fortalecer la seguridad vial, mejorar la atención de emergencias y sostener el papel de la carretera 57 como corredor clave para el desarrollo económico y logístico estatal.

