Moviliza aeropuerto de Saltillo más de 24 mil pasajeros

El Aeropuerto Internacional de Saltillo registró un incremento en su conectividad aérea al movilizar a más de 24 mil pasajeros en poco más de tres meses desde el inicio de operaciones de Viva, el 31 de octubre de 2025.

Demanda aérea ligada al corredor industrial

De acuerdo con el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, la respuesta de los usuarios confirma la existencia de una demanda de vuelos comerciales en la región Sureste de Coahuila, asociada a la actividad industrial y empresarial entre Saltillo y Ramos Arizpe.

El edil señaló que el flujo de pasajeros refleja el papel estratégico de la terminal para la movilidad laboral, comercial y turística en uno de los corredores industriales del norte del país.

Anuncian nuevas rutas nacionales en marzo y junio

Indicó que el crecimiento continuará en marzo con la ruta directa Saltillo–Cancún. Además, recordó que en junio iniciará operaciones Volaris con un vuelo directo a Guadalajara, lo que ampliará la conectividad nacional.

Gestionan llegada de más aerolíneas a la terminal

Gutiérrez Merino informó que existen negociaciones con Aeroméxico y con una aerolínea internacional para comenzar operaciones en la terminal, con el objetivo de diversificar destinos y fortalecer la oferta aérea para la región.

Añadió que las inversiones en infraestructura aeroportuaria avanzan conforme al calendario previsto, lo que se refleja en mayor dinamismo económico y en el fortalecimiento del corredor industrial y de servicios del área metropolitana.

