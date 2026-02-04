Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
IMG_6950_5ff242c60e
Coahuila

Moviliza aeropuerto de Saltillo más de 24 mil pasajeros

El edil señaló que el flujo de pasajeros refleja el papel estratégico de la terminal para la movilidad laboral, comercial y turística

  • 04
  • Febrero
    2026

El Aeropuerto Internacional de Saltillo registró un incremento en su conectividad aérea al movilizar a más de 24 mil pasajeros en poco más de tres meses desde el inicio de operaciones de Viva, el 31 de octubre de 2025.

Demanda aérea ligada al corredor industrial

De acuerdo con el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, la respuesta de los usuarios confirma la existencia de una demanda de vuelos comerciales en la región Sureste de Coahuila, asociada a la actividad industrial y empresarial entre Saltillo y Ramos Arizpe.

El edil señaló que el flujo de pasajeros refleja el papel estratégico de la terminal para la movilidad laboral, comercial y turística en uno de los corredores industriales del norte del país.

IMG_6914.jpeg

Anuncian nuevas rutas nacionales en marzo y junio

Indicó que el crecimiento continuará en marzo con la ruta directa Saltillo–Cancún. Además, recordó que en junio iniciará operaciones Volaris con un vuelo directo a Guadalajara, lo que ampliará la conectividad nacional.

9f5af722-134f-47b6-8b78-947189ecc6bc.jpeg

Gestionan llegada de más aerolíneas a la terminal

Gutiérrez Merino informó que existen negociaciones con Aeroméxico y con una aerolínea internacional para comenzar operaciones en la terminal, con el objetivo de diversificar destinos y fortalecer la oferta aérea para la región.

Añadió que las inversiones en infraestructura aeroportuaria avanzan conforme al calendario previsto, lo que se refleja en mayor dinamismo económico y en el fortalecimiento del corredor industrial y de servicios del área metropolitana.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

IMG_5561_1ce893831d
Saltillo tendrá un vuelo directo a Guadalajara desde junio
wedvrew_d50faf8815
Nuevo León y Nueva York se alían rumbo al Mundial FIFA
37eba5cd_1f9d_4a9b_aad6_62e70a6324f0_54d88e821a
México supera 130 mil personas desaparecidas: alerta la Cruz Roja
publicidad

Últimas Noticias

AP_26037018877125_1e195ed37d
Drake Maye atribuye su éxito con Patriots a su familia deportiva
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_94ed8aea06
Zayn Malik anuncia concierto en Monterrey para este verano
nl_miguel_flores_8190a52a3c
Miguel Flores blinda el Mundial con un plan maestro
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_02_03_at_10_46_10_PM_1_c82095e08a
Texas y Coahuila invertirán $50 mdd en Puente Internacional
Whats_App_Image_2026_02_03_at_9_06_33_PM_c80046eb8e
Estafan 'coyotes' a regios con pensiones del IMSS
escena_lily_marquez_c3ed456896
Fallece Lily Márquez, hermana de Edith Márquez por cáncer de mama
publicidad
×