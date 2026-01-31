Podcast
Tamaulipas

México supera 130 mil personas desaparecidas: alerta la Cruz Roja

El CICR lanzó la campaña 'Carpetas vivas' para reforzar la búsqueda de desaparecidos en México, donde se registran más de 130 mil casos hasta enero de 2026

Hasta enero de 2026, en México permanecen desaparecidas más de 130 mil personas, de acuerdo con información difundida por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), organismo que dio a conocer, mediante un boletín de prensa, el lanzamiento de la campaña “Carpetas vivas”, con el objetivo de visibilizar la importancia de las carpetas de investigación como eje central en la búsqueda de personas desaparecidas y en el derecho de las familias a saber.

El CICR señaló que las carpetas de investigación registran las acciones de búsqueda e indagatoria que deben realizar las autoridades de manera exhaustiva, y recordó que, a partir de la reciente reforma a la Ley General en materia de desaparición, es obligatorio que todos los reportes de búsqueda estén acompañados de la apertura de una carpeta de investigación.

El organismo destacó que la correcta vinculación entre las carpetas de investigación y los folios de los reportes de búsqueda permite concentrar y analizar la información de cada caso, generar hipótesis, orientar los planes de investigación y dar seguimiento a los avances, además de facilitar la coordinación entre las comisiones de búsqueda y las fiscalías para evitar retrasos y la fragmentación de acciones.

“Mientras haya alguien buscando, las carpetas de investigación seguirán vivas”, aseguró María Elizondo, asesora jurídica del CICR para México y América Central.

“Una carpeta no es un expediente estático ni un cúmulo de documentos: es una herramienta de trabajo que articula información y permite formular hipótesis de investigación. Una carpeta late y respira con cada acción de búsqueda”, expresó.

La campaña incluye un video informativo y la “Guía de información: Carpeta de investigación para la búsqueda de personas”, elaborada en conjunto con familiares de personas desaparecidas, con el propósito de brindar información clara y útil para el seguimiento de las carpetas de investigación.

Por su parte, Diana Gutiérrez, integrante del colectivo Buscándote con amor y quien busca a su madre desaparecida en el Estado de México desde 2016, señaló que la carpeta de investigación es un elemento central para las familias.

“La carpeta de investigación no es solo un trámite administrativo, es el corazón del proceso de búsqueda. Para las familias representa la posibilidad de exigir avances y participar activamente en la investigación. Una carpeta incompleta o mal integrada retrasa la búsqueda y vulnera nuestros derechos fundamentales”, afirmó.

El CICR recordó que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar el derecho de las familias a saber, y llamó a las autoridades competentes a fortalecer la integración, el seguimiento y el análisis adecuado de las carpetas de investigación, al considerar que esto puede marcar la diferencia en la localización de una persona.

Asimismo, se informó que la Fundación Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, con sede en la ciudad de Reynosa, se encuentra participando de manera activa en la difusión de la campaña “Carpetas vivas”, con el objetivo de acercar esta información a las familias que buscan a sus seres queridos en la región.

