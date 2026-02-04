Presenta David de la Peña propuesta para digitalizar trámites

Con la mira puesta en la digitalización y la transparencia, el Presidente Municipal de Santiago presentó las plataformas Visor Santiago y Sistema Municipal SEDU.

Estas herramientas permitirán a los ciudadanos gestionar trámites de desarrollo urbano de manera remota, eliminando la necesidad de traslados y reduciendo significativamente la burocracia.

Eficiencia digital: Reducción del 40% en tiempos de espera

Durante el lanzamiento, el alcalde subrayó que la implementación de estas tecnologías no es solo un avance técnico, sino un compromiso con la eficiencia administrativa. Se estima que el uso de estas plataformas logre reducir hasta en un 40% los tiempos de respuesta en las solicitudes ciudadanas.