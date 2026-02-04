Podcast
Nuevo León

Presenta David de la Peña propuesta para digitalizar trámites

Se estima que el uso de estas plataformas logre reducir hasta en un 40% los tiempos de respuesta en las solicitudes ciudadanas

  • 04
  • Febrero
    2026

Con la mira puesta en la digitalización y la transparencia, el Presidente Municipal de Santiago presentó las plataformas Visor Santiago y Sistema Municipal SEDU.

Estas herramientas permitirán a los ciudadanos gestionar trámites de desarrollo urbano de manera remota, eliminando la necesidad de traslados y reduciendo significativamente la burocracia.

Eficiencia digital: Reducción del 40% en tiempos de espera

Durante el lanzamiento, el alcalde subrayó que la implementación de estas tecnologías no es solo un avance técnico, sino un compromiso con la eficiencia administrativa. Se estima que el uso de estas plataformas logre reducir hasta en un 40% los tiempos de respuesta en las solicitudes ciudadanas.

“Hoy, el Gobierno de Santiago responde a esta necesidad de modernizar, agilizar y abrir el acceso a la información con dos importantes programas”, afirmó el mandatario. “Queremos que los procesos sean más rápidos, más accesibles y más transparentes”.

WhatsApp Image 2026-02-04 at 1.36.06 PM (2).jpeg

¿Cómo funcionan las nuevas herramientas?

El municipio detalló las funciones específicas de cada plataforma, disponibles a través del portal oficial:

  • Visor Santiago: Funciona como un mapa informativo del territorio. Los usuarios pueden consultar las dimensiones de sus terrenos, el uso de suelo (habitacional o comercial) y los requisitos específicos para construcción antes de iniciar cualquier proyecto.

  • Sistema Municipal SEDU: Es el centro operativo para la gestión de trámites. A través de este sistema, ciudadanos y desarrolladores pueden solicitar licencias de ampliación y regularizaciones, alineamientos viales y asignación de números oficiales, carga de documentos, aclaración de dudas y seguimiento del estatus del trámite en tiempo real.

Nueva oficina de Catastro en el municipio

En un esfuerzo por centralizar los servicios, De la Peña Marroquín anunció la apertura de una Oficina de Catastro del Estado dentro de las instalaciones municipales. Esta medida busca evitar que los habitantes tengan que trasladarse hasta el Pabellón Ciudadano para registrar nuevas construcciones o realizar pagos catastrales, considerando que el municipio cuenta con un padrón de 45,000 expedientes.

David de la Peña

Información de contacto y atención:

  • Ubicación: Edificio de la Tesorería, segundo piso.

  • Horario: Lunes a viernes, de 8:00 a 13:00 horas.

  • Teléfono: 81 2133 5851, extensión 2261.

En el evento estuvieron presentes figuras clave de la administración, incluyendo a Jorge Alberto Flores Tamez (Secretario de Desarrollo Urbano), Jessica Rico González (Secretaria de Atención Ciudadana), Yolanda Cuevas Mier (Directora de Catastro) y Luis Fernando León Eivet (Delegado de Catastro del Estado).


Comentarios

