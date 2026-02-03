Saltillo tendrá un vuelo directo a Guadalajara desde junio

A partir del próximo 1 de junio, el Aeropuerto Internacional de Saltillo ampliará su oferta de vuelos con la apertura de la ruta directa Saltillo–Guadalajara, como parte de las acciones para impulsar el desarrollo económico y la conectividad del sureste del estado. Esta nueva opción aérea busca fortalecer la movilidad regional y posicionar a la terminal aérea dentro de una estrategia de crecimiento sostenido.

Óscar Pérez Benavides, director de Servicios Estatales Aeroportuarios, informó que el vuelo será operado con aeronaves Airbus 320, con capacidad para 186 pasajeros, aunque en determinados periodos se podría utilizar un Airbus 321, que permite transportar hasta 240 personas, de acuerdo con la demanda. Precisó que los boletos ya están disponibles a través de la aerolínea Volaris, mientras que el vuelo de Viva Aerobus con destino a Cancún continuará operando durante Semana Santa los días jueves y domingo.

El funcionario destacó que actualmente el Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe mantiene un promedio diario de 340 pasajeros en la ruta Ciudad de México–Saltillo–Ciudad de México, lo que confirma su relevancia para la región. Añadió que la terminal fue designada como aeropuerto alterno para el Mundial, por lo que se trabaja en coordinación con el Gobierno Federal. Finalmente, señaló que la apertura de nuevas rutas se realizará de forma gradual y sustentable, garantizando que las conexiones sean permanentes y que las instalaciones se adapten conforme crezca la demanda.

