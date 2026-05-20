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Nuevo León

Arranca entrega de beca Rita Cetina en primarias de NL

La beca contempla un apoyo anual de 2 mil 500 pesos por alumno, recurso que tiene como finalidad ayudar a las familias con gastos escolares

  • 20
  • Mayo
    2026

Este jueves, el gobierno federal inicia en las escuelas primarias de Nuevo León el operativo de entrega de las tarjetas de la beca "Rita Cetina", consistente en 2 mil 500 pesos anuales por alumno.

Este apoyo es para que los estudiantes de primaria compren uniformes y útiles escolares.

La Secretaría de Bienestar y el Programa Becas para el Bienestar informaron que el proceso será del 21 de mayo y hasta el 31 de julio, únicamente en los planteles.

El personal de Bienestar llegará a 2 mil 200 primarias para entregar 225 mil tarjetas.

Las micas o carnet se entregarán solamente al papá o mamá que haya inscrito al menor en este programa.

Previamente, en el exterior de cada plantel, se colocará un aviso para informar del día en que se dará la tarjeta.

En conferencia de prensa, el delegado de la Secretaría de Bienestar, Genaro Ramírez Teniente, y el coordinador de Becas, Esteban Nevares, dieron los detalles.

La mamá o el papá deberá mostrar copia de su identificación oficial, su CURP certificado, su acta de nacimiento, y comprobante de domicilio no mayor a seis meses de antigüedad, además del acta de nacimiento y CURP del menor.

El proceso de inscripción inició en febrero pasado.

La Beca Rita Cetina comenzó a entregarse el año pasado a alumnos de secundaria, este año se incorporan alumnos de primaria y el próximo año incluirá  a alumnos de preescolar.

Para dudas, se puede marcar al Centro de Atención del Bienestar (CABI), al 079.


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