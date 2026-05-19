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Coahuila

General Motors ensamblará en Ramos Arizpe vehículos para México

General Motors ensamblará desde 2027 en Ramos Arizpe vehículos para el mercado nacional, como los modelos Chevrolet Groove y Aveo

  • 19
  • Mayo
    2026

General Motors anunció que comenzará a ensamblar en Ramos Arizpe vehículos dirigidos específicamente al mercado mexicano, un proyecto con el que busca fortalecer su presencia nacional y reducir importaciones en segmentos de alta demanda. 

El plan arrancará en 2027 con la producción de Chevrolet Groove y posteriormente incluirá el ensamblaje del Chevrolet Aveo, uno de los automóviles más vendidos en México, informó la compañía durante un evento encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. 

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La armadora señaló que el proyecto forma parte de la inversión de mil millones de dólares anunciada en enero de 2026 para fortalecer sus operaciones en el país y contempla alcanzar una capacidad cercana a las 80 mil unidades anuales hacia 2030. 

Paco Garza, presidente y director general de General Motors de México, Centroamérica y el Caribe, afirmó que se trata de un proyecto “concebido en México, para México”, enfocado en atender la demanda de vehículos accesibles y de alto volumen dentro del mercado nacional. 

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La producción se desarrollará en el complejo de Ramos Arizpe, aprovechando la infraestructura existente y la experiencia técnica del personal de la planta coahuilense, considerada una de las operaciones estratégicas de GM en Norteamérica. 

La empresa también destacó que este proyecto contribuirá a la meta planteada dentro del llamado “Plan México”, que busca incrementar la producción de vehículos destinados al mercado interno durante los próximos años. 

General Motors mantiene más de 90 años de operaciones en México y actualmente cuenta con cuatro complejos de manufactura en el país, entre ellos el de Ramos Arizpe, uno de los más importantes para la compañía en América Latina.


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