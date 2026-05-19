Futuro de Efraín Juárez sigue en duda pese que jugará la final

Aunque Efraín Juárez llevó a Pumas a la final del Clausura 2026, su continuidad como entrenador del conjunto universitario todavía no estaría asegurada.

De acuerdo con información de RÉCORD, el estratega mexicano aún no ha firmado una renovación de contrato y las posibilidades de permanecer en el club no serían absolutas, incluso si logra conquistar el campeonato.

Según el reporte, uno de los factores que mantiene incierto su futuro es el interés de clubes europeos y el deseo del técnico mexicano de regresar al futbol del viejo continente, ahora como entrenador principal.

En meses recientes, Juárez reconoció públicamente que le gustaría dirigir en ligas europeas enfocadas en el desarrollo formativo, como las de Países Bajos, Noruega o Dinamarca.

El entrenador considera que esas competencias cuentan con estructuras deportivas sólidas y representan un entorno ideal para continuar su crecimiento profesional.

La experiencia europea de Efraín Juárez

Antes de asumir el reto con Pumas, Juárez construyó parte de su carrera en Europa como auxiliar técnico del noruego Ronny Deila.

Tras una etapa exitosa en el New York City FC, ambos llegaron al Standard de Lieja de Bélgica entre 2022 y 2023, donde participaron en la reestructuración deportiva del histórico club belga.

Posteriormente, formó parte del cuerpo técnico del Club Brujas entre 2023 y 2024, experiencia que le permitió conocer de cerca la presión de las competencias europeas y pelear en los primeros puestos de la Pro League.

Más tarde dio el salto como director técnico principal en el continente americano con Atlético Nacional, equipo al que logró llevar al campeonato.

Pumas espera definir el futuro tras la final

Actualmente, Juárez afronta una nueva final, ahora con Pumas, donde ha conseguido competir frente a plantillas con mayor poder económico y jerarquía dentro de la Liga MX.

El medio señala que el técnico mexicano es ambicioso y que gran parte de la decisión podría definirse después de la final ante Cruz Azul.

No obstante, también se menciona que, independientemente de cualquier escenario, Juárez tendría que cumplir al menos los seis meses restantes de contrato con el club universitario.

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