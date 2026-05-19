Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
nacional_camara_de_diputados_3b97b561a5
Nacional

Prevén transparentar exámenes de aspirantes a consejeros del INE

La diputados analiza hacer públicas versiones editadas de los exámenes y expedientes del proceso de selección de consejeros por petecion de Ricardo Monreal

  • 19
  • Mayo
    2026

El Comité de Transparencia de la Cámara de Diputados prevé aprobar este martes la elaboración de versiones públicas de los documentos relacionados con el proceso de selección de los tres consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), especialmente los exámenes aplicados a los aspirantes.

La medida surge luego de que la Junta de Coordinación Política (Jucopo), presidida por Ricardo Monreal Ávila, solicitara revertir la reserva total por cinco años que había sido impuesta a dichos expedientes.

Comité analizará solicitudes de transparencia

La presidenta del Comité de Transparencia, Aliza Klip Moshinsky, informó que este martes se realizará una reunión extraordinaria, a puerta cerrada, a las 14:00 horas para atender la petición de la Jucopo y resolver además cinco nuevas solicitudes de acceso a la información relacionadas con el proceso.

La funcionaria explicó que la propuesta contempla publicar versiones editadas de los expedientes, resguardando únicamente los datos personales de los aspirantes conforme a la legislación vigente.

Asimismo, recordó que el pasado lunes Ricardo Monreal envió una carta al comité solicitando garantizar la máxima publicidad y transparencia en el procedimiento de selección de consejeros electorales.

Exámenes generaron polémica

La controversia surgió después de que algunos aspirantes obtuvieran calificaciones perfectas en los exámenes de evaluación.

Entre ellos destacó el actual consejero Arturo Manuel Chávez López, quien no contaba con experiencia previa en materia electoral y que anteriormente declaró: “cuando era niño, si no sacaba diez, me sentía mal”.

Estas evaluaciones despertaron cuestionamientos públicos sobre los criterios utilizados durante el proceso de selección.

Reserva se sustentó en criterios del INAI

Klip Moshinsky señaló que la decisión inicial de reservar la información por un periodo de cinco años se basó en precedentes emitidos por el extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Detalló que las resoluciones, correspondientes a 2020 y 2023, permitían clasificar exámenes similares bajo criterios de confidencialidad.

La funcionaria añadió que la información que finalmente sea liberada se publicará mediante un micrositio especial y reiteró que los datos personales de los participantes permanecerán protegidos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

congo_mundial_2026_0c44b2d49f
Congo cancela concentración por brote de ébola previo al Mundial
mundial_2030_uefa_27e3bbadab
UEFA propone nueva eliminatoria rumbo al Mundial 2030 y Euro 2032
sergio_meyer_morena_da18954d62
Morena expulsa a Sergio Mayer y le cierra toda candidatura futura
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_05_20_at_9_46_18_PM_15d6bf3632
CFE implementa acciones para atender apagones en Matamoros
4931685842925849691_caa38348d0
Reconoce Escobedo actos heroicos de policías con Premio al Mérito
EH_FOTO_VERTICAL_2a52fa8b60
Real Madrid fortalece su presencia en Monterrey
publicidad

Más Vistas

nl_allende_huacicholeo_13_eb27f55859
Hallan más de 1.2 millones de litros de huachicol en Allende, NL
nl_alcaldesa_zuazua_a96bf72d1d
Sancionan a alcaldesa de Zuazua por violencia política
arco_independencia_383bae036d
Colectivos frenan obras en el Arco de la Independencia
publicidad
×