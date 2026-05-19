Prevén transparentar exámenes de aspirantes a consejeros del INE

El Comité de Transparencia de la Cámara de Diputados prevé aprobar este martes la elaboración de versiones públicas de los documentos relacionados con el proceso de selección de los tres consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), especialmente los exámenes aplicados a los aspirantes.

La medida surge luego de que la Junta de Coordinación Política (Jucopo), presidida por Ricardo Monreal Ávila, solicitara revertir la reserva total por cinco años que había sido impuesta a dichos expedientes.

Comité analizará solicitudes de transparencia

La presidenta del Comité de Transparencia, Aliza Klip Moshinsky, informó que este martes se realizará una reunión extraordinaria, a puerta cerrada, a las 14:00 horas para atender la petición de la Jucopo y resolver además cinco nuevas solicitudes de acceso a la información relacionadas con el proceso.

La funcionaria explicó que la propuesta contempla publicar versiones editadas de los expedientes, resguardando únicamente los datos personales de los aspirantes conforme a la legislación vigente.

Asimismo, recordó que el pasado lunes Ricardo Monreal envió una carta al comité solicitando garantizar la máxima publicidad y transparencia en el procedimiento de selección de consejeros electorales.

Exámenes generaron polémica

La controversia surgió después de que algunos aspirantes obtuvieran calificaciones perfectas en los exámenes de evaluación.

Entre ellos destacó el actual consejero Arturo Manuel Chávez López, quien no contaba con experiencia previa en materia electoral y que anteriormente declaró: “cuando era niño, si no sacaba diez, me sentía mal”.

Estas evaluaciones despertaron cuestionamientos públicos sobre los criterios utilizados durante el proceso de selección.

Reserva se sustentó en criterios del INAI

Klip Moshinsky señaló que la decisión inicial de reservar la información por un periodo de cinco años se basó en precedentes emitidos por el extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Detalló que las resoluciones, correspondientes a 2020 y 2023, permitían clasificar exámenes similares bajo criterios de confidencialidad.

La funcionaria añadió que la información que finalmente sea liberada se publicará mediante un micrositio especial y reiteró que los datos personales de los participantes permanecerán protegidos.

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