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Coahuila

Operativo federal clausura pozos ilegales en Cuatro Ciénegas

Las autoridades señalaron que el objetivo es frenar el uso ilegal del recurso hídrico y enviar un mensaje de cero tolerancia a estas prácticas.

  • 26
  • Marzo
    2026

Autoridades federales desplegaron un operativo en el Valle de Cuatro Ciénegas para frenar la extracción ilegal de agua, lo que derivó en la clausura de al menos tres pozos que operaban sin concesión, informó la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

Las acciones son encabezadas por el Organismo de Cuenca Río Bravo, en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, con el respaldo de la Guardia Nacional.

¿Cómo detectaron la extracción irregular?

De acuerdo con la dependencia, el operativo se basa en labores de inteligencia y análisis técnico que permitieron ubicar puntos de extracción irregular en esta región considerada de alta relevancia ambiental.

¿Cuál es el objetivo del despliegue en Cuatro Ciénegas?

Las autoridades señalaron que el objetivo es frenar el uso ilegal del recurso hídrico y enviar un mensaje de cero tolerancia a prácticas que afecten los acuíferos, además de reforzar la protección de ecosistemas estratégicos como el de Cuatro Ciénegas, reconocido por su valor natural.

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¿Qué sigue tras la clausura de pozos?

Indicaron que estas acciones forman parte de una estrategia integral de ordenamiento hídrico y legalidad ambiental, derivada de acuerdos establecidos en mesas interinstitucionales de seguridad ambiental.

La CONAGUA adelantó que continuará con operativos de inspección y vigilancia en la zona, en coordinación con dependencias federales, para garantizar el uso sustentable del agua y la conservación de este ecosistema.

 


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