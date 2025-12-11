Podcast
Tamaulipas

DIF Tamaulipas anuncia cuarta edición del 'Bazar Navideño'

En este evento se podrán adquirir productos navideños para decoración, además de joyería, ropa, juguetes y accesorios para mascotas

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas (DIF), que preside la doctora María de Villarreal, realizará la cuarta edición del bazar navideño “Un DIFciembre para Recordar”, en compañía de las integrantes del Voluntariado de la Esperanza de las dependencias del Gobierno del Estado, empresarios locales, foráneos, así como emprendedoras y emprendedores de Ciudad Victoria, con un total de 150 locales en las instalaciones del Polyforum Victoria. 

La directora del DIF Tamaulipas, Patricia Ayala, dijo en conferencia de prensa que la invitación está abierta al público en general para que asista a este bazar navideño en un horario de las 11 de la mañana a 7 de la tarde, del 12 al 15 de diciembre, en donde se podrán adquirir productos navideños para decoración, joyería, ropa, juguetes, accesorios para mascotas, postres, comida, además de presentaciones musicales y actividades culturales. 

“Tenemos también gente que vende ropa, juguetes, vamos hasta tener expositores también de agencias automotrices, pues es muy padre porque es darte una vuelta pasear, ver que hay, si te encuentra algo a buen precio y gusto que es lo que andas buscando todo va a estar concentrado en un mismo lugar”, señaló. 

En el recinto los visitantes podrán encontrar productos elaborados en los centros asistenciales del DIF Tamaulipas como son la Casa Hogar del Niño, Casa Hogar del Adulto Mayor, Escuela Camino de Luz, Casa Club del Adulto Mayor y del CEDIF Clarita Nava.


