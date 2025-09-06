Paciente con brote psicótico continúa hospitalizado en el IMSS

Un paciente que sufrió un brote el psicótico permanece hospitalizado en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 16 del IMSS en Torreón, luego de protagonizar dos episodios de violencia que derivaron en daños a instalaciones médicas y un intento de riesgo en su propia integridad.

De acuerdo con el IMSS en Coahuila, el hombre ingresó la madrugada del viernes al área de Urgencias por lesiones aparentemente autoinfligidas.

Posteriormente fue trasladado a la UMAE No. 71 para estudios complementarios, donde presentó un primer episodio de agresión que ocasionó daños en el área de consulta.

Tras su retorno al HGZ No. 16 y recibir valoración psiquiátrica, el paciente volvió a sufrir una crisis la madrugada de este sábado, salió del área de aislamiento y causó destrozos en Urgencias y Medicina Familiar, además de adoptar una conducta de amenaza contra el personal médico que intentaba contenerlo.

La situación escaló cuando el hombre logró subir a la azotea de la farmacia del hospital, lo que obligó a la intervención de Bomberos y Seguridad Pública.

Durante las maniobras de rescate cayó y resultó con lesiones que lo mantienen bajo atención especializada en el mismo nosocomio.

El IMSS informó que sus familiares han sido notificados de manera oportuna sobre su estado de salud, y reiteró que se le brinda atención médica integral en el marco del respeto a los derechos humanos.

