Participan brigadistas en macrosimulacro de primeros auxilios

Más de 200 brigadistas de distintas empresas de la región sureste de Coahuila participaron en un macro simulacro de primeros auxilios realizado en las instalaciones de Molinos del Fénix, donde se llevaron a cabo prácticas intensivas de atención en casos de emergencia.

El expresidente de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe (AIERA), Sergio Alain Aguilar Guerra, informó que en esta jornada participaron alrededor de 160 brigadistas certificados como avanzados, mientras que cerca de 50 fueron capacitados como nuevos integrantes del Comité Local de Ayuda Mutua (CLAM) que promueve la AIERA.

El ejercicio se desarrolló durante toda la jornada del pasado viernes, desde las 8:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde.

Las prácticas incluyeron procedimientos de evaluación de víctimas, reconocimiento de signos y funciones vitales, técnicas de soporte básico de vida como reanimación cardiopulmonar (RCP), manejo de obstrucciones en la vía aérea, control de hemorragias, atención a quemaduras, intoxicaciones, fracturas y traumatismos, así como la correcta movilización y traslado de lesionados.

También se abordaron los protocolos de comunicación con cuerpos de emergencia como Protección Civil, bomberos y servicios médicos, además de la revisión del contenido necesario en botiquines de las plantas industriales.

Aguilar Guerra señaló que este tipo de simulacros forman parte de un calendario anual de ejercicios que también incluyen incendios y trabajos en altura, con el objetivo de reducir los tiempos de reacción y mejorar la atención inmediata ante emergencias.

El encuentro concluyó con un balance positivo y el compromiso de continuar promoviendo la participación de más empresas en este tipo de actividades, al considerar que los primeros minutos de atención son determinantes para salvar vidas.





