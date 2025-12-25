Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_80628fd6ea
Tamaulipas

Encuentran muerto a joven en su domicilio en Matamoros

Un joven de 24 años, identificado como Roberto 'N', fue encontrado sin vida en su domicilio en el fraccionamiento Rinconada de las Brisas

  • 25
  • Diciembre
    2025

La mañana de este 25 de diciembre se registró un lamentable hecho en el fraccionamiento Rinconada de las Brisas, en la ciudad de Matamoros, donde un joven de 24 años, identificado como Roberto “N”, fue localizado sin vida al interior de su domicilio.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven fue encontrado por su madre, quien solicitó apoyo a los servicios de emergencia. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y, tras la valoración correspondiente, confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

Ante la situación, se dio aviso a la Policía Investigadora, arribando posteriormente elementos de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, quienes realizaron las diligencias correspondientes. El cuerpo fue levantado y trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la autopsia de ley para determinar con precisión las causas del fallecimiento.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

explosion_koura_matamoros_3924e6f1a7
Clausuran parte de la empresa Koura tras explosión
Whats_App_Image_2025_12_22_at_1_27_12_AM_cc703d6da1
Explosión en planta de Matamoros solo fue liberación de vapor
EH_FALLECIMIENTO_2_a77d2fb7fe
Muere James Ransone, actor de The Wire, a los 46 años
publicidad

Últimas Noticias

prision_ivan_archivaldo_54e06bc8cd
Dictan prisión preventiva a operadores de 'Los Chapitos'
Regia_tienes_6_meses_sin_respuesta_de_agencia_MG_Fleteros_ddc208bf4a
Tras presión mediática, llega MG a acuerdo con clienta quejosa
EH_UNA_FOTO_14_c4e6b43122
Especialistas ven un 'poder curativo' a la Navidad
publicidad

Más Vistas

cierre_julio_cepeda_gonzalitos1_fe325e5ebd
Cierra juguetería de Gonzalitos y se despide una tradición regia
seguimiento_santa_claus_74cf89b48a
Santa Claus ya recorre el mundo y así puedes seguirlo en vivo
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_14715faae9
Presume Tesla en 'piloto automático' para evadir antialcohólicas
publicidad
×