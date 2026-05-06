Participan hospitales del IMSS Coahuila en simulacro nacional

Hospitales, clínicas y oficinas administrativas del Instituto Mexicano del Seguro Social en Coahuila participaron este miércoles en el Primer Simulacro Nacional 2026, como parte de las acciones de prevención y respuesta ante emergencias.

De acuerdo con información del instituto, el ejercicio se realizó de manera simultánea en 163 unidades médicas y administrativas distribuidas en la entidad, donde brigadistas coordinaron evacuaciones y protocolos de seguridad con trabajadores y usuarios.

Realizan simulacro de incendio en oficinas del IMSS

Uno de los simulacros principales se llevó a cabo en el edificio del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS en Coahuila, donde se planteó una hipótesis de incendio originado en el sótano del inmueble.

En ese ejercicio fueron evacuadas 267 personas en poco más de cuatro minutos, mientras brigadas internas realizaron labores de coordinación y atención conforme a los protocolos establecidos.

Fortalecen cultura de prevención

Simulacros similares se desarrollaron en instalaciones como el Hospital General de Zona número 2 y la Subdelegación de Torreón, así como en el resto de clínicas y oficinas del instituto en el estado.

El jefe de la oficina de Protección Civil de la Jefatura de Servicios Administrativos del IMSS Coahuila, Arturo Martínez Villalpando, señaló que este tipo de ejercicios busca fortalecer la cultura de prevención y mantener capacitación constante entre brigadistas y personal institucional.

Las actividades formaron parte de la jornada nacional de simulacros impulsada para evaluar tiempos de respuesta y protocolos de actuación ante contingencias.





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